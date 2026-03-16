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    Der Börsen-Tag

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    DAX & Wall Street im Aufwind: Standardwerte glänzen, Tech hinkt hinterher

    Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Standardwerte glänzen, Nebenwerte schwächeln – ein Handelstag mit klaren Gewinnern, aber auch deutlichen Ausreißern.

    Der Börsen-Tag - DAX & Wall Street im Aufwind: Standardwerte glänzen, Tech hinkt hinterher
    Foto: Beiersdorf AG

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, zeigen jedoch ein gemischtes Bild zwischen Standard- und Nebenwerten. In Deutschland legen vor allem die großen und mittelgroßen Werte zu: - Der DAX steigt um 1,06 % auf 23.586,67 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. - Der MDAX kann sogar etwas stärker zulegen und gewinnt 1,13 % auf 28.962,30 Punkte. Schwächer präsentieren sich hingegen die kleineren Werte: - Der SDAX notiert leicht im Minus und verliert 0,10 % auf 16.780,40 Punkte. - Der TecDAX zeigt sich moderat freundlich und steigt um 0,23 % auf 3.562,36 Punkte, bleibt damit aber deutlich hinter DAX und MDAX zurück. Auch an der Wall Street dominieren Kursgewinne: - Der Dow Jones steigt um 0,90 % auf 46.932,10 Punkte. - Der breiter gefasste S&P 500 legt um 1,13 % auf 6.697,21 Punkte zu und gehört damit zu den Tagesgewinnern im internationalen Vergleich. Insgesamt verläuft der Handelstag damit sowohl in Europa als auch in den USA positiv, wobei vor allem die Standardwerte und der breite Markt profitieren, während kleinere und technologieorientierte Titel teils hinterherhinken.

    DAX

    Die DAX-Spitze wird von Commerzbank (+8,77%), Bayer (+4,46%) und Heidelberg Materials (+2,89%) angeführt; dagegen lagen Volkswagen Vz (-2,03%), BMW (-2,95%) und Beiersdorf (-3,37%) hinten. Die Spreizung zwischen Spitzenreiter und schwächstem Wert beträgt 12,14 Prozentpunkte (8,77% vs. -3,37%).

    MDAX

    Im MDAX führen HENSOLDT (+5,43%), Hochtief (+4,13%) und AIXTRON (+3,36%); die größten Verluste verzeichneten TeamViewer (-3,70%), Stroeer (-4,22%) und K+S (-5,22%). Die Differenz zwischen Top und Flop liegt bei 10,65 Prozentpunkten (5,43% vs. -5,22%).

    SDAX

    Im SDAX stehen 1&1 (+3,07%), Evotec (+2,72%) und KSB Vz. (+2,61%) an der Spitze, während Nagarro (-2,39%), adesso (-2,43%) und Secunet Security Networks (-2,49%) am Ende rangieren. Die Spreizung beträgt 5,56 Prozentpunkte (3,07% vs. -2,49%).

    TecDAX

    Im TecDAX finden sich HENSOLDT (+5,43%), AIXTRON (+3,36%) und 1&1 (+3,07%) unter den Gewinnern; Nagarro (-2,39%), IONOS Group (-2,65%) und TeamViewer (-3,70%) gehören zu den Verlierern. Die Differenz zwischen bestem und schlechtestem Wert beträgt 9,13 Prozentpunkte (5,43% vs. -3,70%).

    Dow Jones

    Beim Dow Jones liegen Salesforce (+2,13%), NVIDIA (+2,09%) und Goldman Sachs (+1,52%) vorn; Verizon (-0,88%), 3M (-1,04%) und Walmart (-1,09%) fielen zurück. Die Spreizung zwischen Top und Flop beträgt 3,22 Prozentpunkte (2,13% vs. -1,09%).

    S&P 500

    Im S&P 500 führen SanDisk Corporation (+7,93%), CIENA (+5,82%) und Dollar Tree (+5,62%) die Gewinnliste an; CrowdStrike (-3,19%), Bio‑Techne (-3,46%) und Public Storage (-3,80%) bildeten die Schlusslichter. Die Differenz Top zu Flop liegt bei 11,73 Prozentpunkten (7,93% vs. -3,80%).

    Quervergleich

    Hinsichtlich der stärksten Aufschläge stechen Commerzbank (+8,77%) und SanDisk (+7,93%) hervor; der größte Rücksetzer kommt aus dem MDAX mit K+S (-5,22%). Mehrere Werte treten in mehreren Indizes auf (z. B. HENSOLDT und AIXTRON in MDAX/TecDAX; 1&1 in SDAX/TecDAX), und einige Titel erscheinen sowohl unter den stärksten Gewinnern als auch in technologieorientierten Benchmarks, was auf sektorenspezifische Volatilität hinweist.


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