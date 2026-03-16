Micron Technology Aktie klettert nach oben - +4,78 % - 16.03.2026

Mit einer Performance von +4,78 % konnte die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 390,88€, mit einem Plus von +4,78 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Micron Technology über einen Zuwachs von +94,15 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +59,55 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,34 % geändert.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,42 % 1 Monat +14,07 % 3 Monate +94,15 % 1 Jahr +329,12 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 440,07 Mrd.EUR € wert.

Wochenausblick Börse vom 16.03.2026

Nach den jüngsten Verlusten wegen des Iran-Krieges starten die Anleger am Montag mutiger in den ersten Handelstag der neuen Woche. Etwas nachgebende Ölpreise und steigende Kurse im Chipsektor sorgten zu Wochenbeginn für etwas Rückenwind. Ein Fass Öl …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,08 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,62 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +5,88 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.