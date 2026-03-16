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    JEFFERIES stuft Meta auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Meta auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta nach einem Bericht über eine offenbar große Entlassungswelle auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar belassen. Die Aktie ist zudem das "Top Pick" von Analyst Brent Thill, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Der Bericht verstärke den Eindruck, dass mit Künstlicher Intelligenz umfangreiche Produktivitätssteigerungen möglich seien - und massive Investitionen in diese Technologien abgefedert werden könnten, erklärte Thill. Die Schlussfolgerung daraus sei nicht nur eine Margenverbesserung bei Meta, sondern dass diese Nachricht auch Einfluss auf den gesamten Technologie- und Softwaresektor haben dürfte. "Investoren dürften den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzahl, Wachstum und Profitabilität neu bewerten", schrieb er./rob/tih/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 545,1EUR auf Tradegate (16. März 2026, 18:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Meta
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1000
    Kursziel alt: 1000
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1000,00$, was eine Steigerung von +59,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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