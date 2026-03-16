JEFFERIES stuft COCA-COLA CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Coca-Cola von 87 auf 90 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kaumil Gajrawala beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit Proteinen als bedeutenden Trend für Hersteller im Lebensmittelbereich. Die Akzeptanz für Protein-Produkte erreiche einen neuen Höhepunkt, wobei seiner Einschätzung nach vor allem leicht verkostbare Produkte wie Snacks, Riegel und Shakes einen Boom erleben sollten./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 02:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 05:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 67,86EUR auf Tradegate (16. März 2026, 17:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Kaumil Gajrawala

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 87

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

