DZ BANK stuft Siltronic auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 54 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die KI-Nachfrage gebe dem Waferhersteller Ru?ckenwind, doch das Geschäft mit 200-mm-Wafern bleibe ein Schwachpunkt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Durch den KI-Bereich würden Speicher-Kapazitäten priorisiert und dies zu Lasten anderer Endmärkte./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 56,70EUR auf Tradegate (16. März 2026, 18:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: neutral
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