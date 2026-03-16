DZ BANK stuft Siltronic auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 54 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die KI-Nachfrage gebe dem Waferhersteller Ru?ckenwind, doch das Geschäft mit 200-mm-Wafern bleibe ein Schwachpunkt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Durch den KI-Bereich würden Speicher-Kapazitäten priorisiert und dies zu Lasten anderer Endmärkte./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 16:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 56,70EUR auf Tradegate (16. März 2026, 18:00 Uhr) gehandelt.