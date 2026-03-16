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    US-Anleihen

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    Kaum verändert - Sinkende Ölpreise stützen

    US-Anleihen - Kaum verändert - Sinkende Ölpreise stützen
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,29 Prozent auf 111,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,24 Prozent.

    Durch die etwas sinkenden Ölpreise wurden die Anleihemärkte gestützt. Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ist für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas wegen des Kriegs zwar weiterhin stark beeinträchtigt. Allerdings war es am Wochenende mehreren Tankern gelungen, das Nadelöhr zu passieren. Dies dämpfte etwas die Inflationssorgen, die seit Kriegsbeginn die Anleihekurse belastet hatten.

    Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Iran-Krieg bleibt hoch. "Damit dürfte eine weitere volatile Woche an den Kapitalmärkten bevorstehen", schreiben Experten der Dekabank.

    Konjunkturdaten dürften in dieser Woche kaum eine Rolle spielen. Außer auf den Iran-Krieg schauen die Märkte auf die Notenbanken. So wird die US-Notenbank am Mittwoch ihre Entscheidungen veröffentlichen. Die Märkte sind jedoch gespannt, welchen Ausblick die Notenbanken angesichts des Kriegs auf die künftige Geldpolitik geben./jsl/stw





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    US-Anleihen Kaum verändert - Sinkende Ölpreise stützen Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,29 Prozent auf 111,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,24 Prozent. Durch die etwas …
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