EU schließt Einsatz vor Irans Küste aus

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU wird sich vorerst nicht an einem möglichen Militäreinsatz zur Absicherung von Öl- und Gastransporten durch die Straße von Hormus beteiligen. "Niemand will sich aktiv in diesen Krieg hineinziehen lassen", sagte EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas am Abend nach Beratungen der Außenminister der Mitgliedstaaten in Brüssel mit Blick auf die israelischen und amerikanischen Angriffe gegen den Iran. "Das ist nicht unser Krieg."

Die Frage einer möglichen EU-Beteiligung an der Sicherung der Handelsschifffahrt in der Meerenge zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel war nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump aufgekommen. Dieser hatte europäische Alliierte aufgefordert, einen Beitrag zu leisten. Als eine mögliche Option dafür galt bislang eine Ausweitung der EU-Operation "Aspides". Diese war bereits 2024 für den Schutz der Handelsschifffahrt durch das Rote Meer und den Golf von Aden gestartet worden.