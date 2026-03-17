Breites Rohstoffportfolio und starke Ergebnisse! Optimal positioniert!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 17.03.2026, 05:43 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Rohstoffbranche ist traditionell stark von Preiszyklen einzelner Metalle abhängig. Unternehmen, die sich ausschließlich auf einen Rohstoff konzentrieren, sind daher besonders anfällig für Marktschwankungen, geopolitische Entwicklungen oder Nachfrageveränderungen in einzelnen Industrien. Genau aus diesem Grund gewinnt Diversifikation im globalen Bergbausektor zunehmend an Bedeutung. Eine breite Aufstellung über verschiedene Metalle, Regionen und Wertschöpfungsstufen kann Risiken reduzieren, stabile Cashflows ermöglichen und gleichzeitig neue Wachstumsfelder erschließen, insbesondere in Zukunftsbereichen wie Batteriemetallen oder Kreislaufwirtschaft.

Ein Unternehmen, das diese Strategie konsequent verfolgt, ist Sibanye-Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ).

Die Sibanye-Stillwater Limited (WKN: A2PWVQ) ist ein international tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika. Das Unternehmen entstand ursprünglich als reiner Goldproduzent, hat sich jedoch in den vergangenen Jahren zu einem breit diversifizierten Rohstoffkonzern entwickelt. Heute zählt Sibanye-Stillwater zu den weltweit bedeutendsten Produzenten von Metallen der Platingruppe (PGM), insbesondere Platin, Palladium und Rhodium, und gehört zugleich weiterhin zu den führenden Goldproduzenten.

Neben diesen Kernmetallen nennt das Konzernprofil auch weitere Metalle und Rohstoffströme, darunter:

Iridium und Ruthenium

Nickel und Chrom

Kupfer und Kobalt

Darüber hinaus hat der Konzern seine Aktivitäten gezielt auf Batteriemetalle und Kreislaufwirtschaft ausgeweitet. Durch den Ausbau globaler Recycling- und Aufbereitungsaktivitäten – etwa bei Industrieabfällen, Bergbaurückständen und gebrauchten Katalysatoren – stärkt das Unternehmen seine Position entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Metallproduktion.

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Breites und diversifiziertes Projektportfolio

Das Projektportfolio von Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) umfasst zudem Dekarbonisierung, erneuerbare Energien sowie Projekte für nachhaltige Rohstoffgewinnung und Weiterverarbeitung.

Besonders hervorzuheben sind die europäischen Projekte Keliber und GalliCam, die von der Europäischen Kommission unter dem Critical Raw Materials Act als strategische Projekte ausgewählt wurden. Sie sind für die europäische Rohstoffsicherheit sowie die Batterie- und Elektrofahrzeug-Wertschöpfungskette von Bedeutung. Dazu zählen:

Keliber Lithium Project (Finnland) – integriertes Lithiumprojekt für Batterierohstoffe

GalliCam Project (Frankreich) – pCAM-Projekt zur Umwidmung der Sandouville-Anlage für die Batteriewertschöpfungskette

Die Diversifikation des Unternehmens basiert auf drei zentralen Dimensionen:

Regionale Diversifikation (Afrika, Nord- und Südamerika, Europa, Australien)

Diversifikation nach Metalltypen (PGM, Gold, Batteriemetalle, Industriemetalle)

Integration der Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung über Verarbeitung bis zum Recycling

Quelle: Sibanye Stillwater Ltd.

Südafrika: Kernregion für PGM und Gold

In Südafrika liegt der Schwerpunkt weiterhin auf den produzierenden PGM- und Goldbetrieben. Ergänzend verfügt der Konzern dort über mehrere Entwicklungs- und Explorationsprojekte, darunter:

Akanani Project – Explorationsprojekt im nördlichen Teil des Bushveld Complex

Limpopo Project – Projektgebiet mit der auf care and maintenance befindlichen Baobab-Anlage

Burnstone Project – fortgeschrittenes Goldprojekt in Neubewertung

Southern Free State Project – Goldprojekt im fortgeschrittenen Explorationsstadium

Diese Projekte befinden sich in unterschiedlichen Stadien – von Exploration über fortgeschrittene Projektentwicklung bis zur Neubewertung – und ergänzen die langfristige Projektpipeline des Konzerns.

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Nordamerika: PGM-Produktion und Recycling

In den USA konzentriert sich Sibanye Stillwater ebenfalls auf die Förderung von Platingruppenmetallen. Zu den wichtigsten Bergwerken zählen:

Stillwater Mine in Montana

East Boulder Mine ebenfalls in Montana

Ergänzt wird die Minenproduktion durch metallurgische Anlagen und Recyclingaktivitäten. Ein zentrales Beispiel ist der Columbus Metallurgical Complex, in dem PGMs unter anderem aus gebrauchten Fahrzeugkatalysatoren zurückgewonnen werden. Damit verbindet das Unternehmen klassische Bergbauaktivitäten mit modernen Ansätzen der Rohstoffkreislaufwirtschaft.

Australien und internationale Recyclingaktivitäten

In Australien aber auch anderen internationalen Standorten erweitert Sibanye-Stillwater sein Portfolio zusätzlich durch Projekte zur Rückgewinnung von Metallen aus Bergbauabfällen und industriellen Reststoffen. Ein Beispiel hierfür ist das Century Tailings Retreatment Project in Queensland.

Starkes zweites Halbjahr

Im Geschäftsjahr 2025 konnte Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) eine deutliche operative und finanzielle Verbesserung erzielen, unterstützt durch höhere Preise für Edelmetalle, operative Stabilisierung sowie Kostendisziplin. Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um 14 % auf rund 129,7 Mrd. Rand (ca. 7,3 Mrd. USD), während sich die operative Profitabilität signifikant verbesserte. Das adjustierte EBITDA erhöhte sich um +189 % auf 37,8 Mrd. Rand (ca. 2,1 Mrd. USD), was die stärkere Performance der wichtigsten Metallsegmente sowie Effizienzsteigerungen widerspiegelt. Gleichzeitig sank der Verschuldungsgrad deutlich: Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA lag zum Jahresende bei 0,59x, was die solide Bilanzstruktur und eine verbesserte Liquidität unterstreichen.

Auf Ergebnisebene zeigte sich ebenfalls eine deutliche Verbesserung der operativen Kennzahlen. Die Headline Earnings pro Aktie (HEPS) stiegen um 281 % auf 244 SA-Cent, während das berichtete Ergebnis je Aktie weiterhin durch Abschreibungen und Wertminderungen belastet wurde und daher noch einen Verlust ausweist. Die Entwicklung der normalisierten Gewinne verdeutlicht jedoch die operative Trendwende:

Im zweiten Halbjahr 2025 lagen diese 377 % über dem ersten Halbjahr und machten etwa 83 % des Gesamtjahresergebnisses aus, was eine deutliche Ergebnisbeschleunigung gegen Jahresende signalisiert.

Quelle: Sibanye Stillwater Ltd.

Besonders die südafrikanischen PGM- und Goldoperationen verzeichneten einen deutlichen Ergebnisanstieg, während die US-PGM-Aktivitäten nach der Restrukturierung im Jahr 2024 wieder profitabel wurden, unterstützt durch operative Verbesserungen sowie steuerliche Anreize aus den US-amerikanischen Advanced Manufacturing Production Credits.

Der Konzern bestätigte zudem seine Dividendenpolitik und erklärte für das Jahr eine Dividende von 3,7 Mrd. Rand (1,31 Rand pro Aktie). Diese Ausschüttung reflektiert sowohl die verbesserte Cashflow-Generierung als auch das weiterhin vorsichtige Kapitalmanagement angesichts der zyklischen Rohstoffmärkte.

Gleichzeitig setzte das Unternehmen seine Strategie der Portfolio-Diversifizierung fort. Ein zentraler Meilenstein ist die stufenweise Inbetriebnahme des Keliber-Lithiumprojekts in Finnland. Nach Unternehmensangaben wurde der gestufte Start genehmigt, die hochkapitalintensive Bauphase sollte im ersten Quartal 2026 auslaufen und der Minenstart war für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Dieses Projekt soll Sibanye-Stillwater künftig stärker im Batteriemetall-Segment positionieren und die Abhängigkeit von Edelmetallen reduzieren.

Parallel treibt der Konzern seine Energiewende voran. Die bestehenden erneuerbaren Energieprojekte führten bereits zu Einsparungen von rund 93,2 Mio. Rand und vermieden etwa 316.440 tCO₂e. Langfristig soll das geplante 765 MW-Portfolio an erneuerbaren Energien ab 2028 jährliche Kosteneinsparungen von über 1 Mrd. Rand ermöglichen und gleichzeitig rund 2,63 Mio. tCO₂e pro Jahr reduzieren.

Fazit: Operative Trendwende stärkt Wachstumsperspektiven

Insgesamt zeigt das Geschäftsjahr 2025 eine deutliche operative Erholung und verbesserte Profitabilität bei Sibanye-Stillwater Ltd. (WKN: A2PWVQ). Die Kombination aus höheren Metallpreisen, Kostenkontrolle, Bilanzstärkung und strategischen Wachstumsprojekten, insbesondere Keliber sowie der Ausbau erneuerbarer Energien, positioniert den Konzern aus Investorensicht für eine stabilere Ergebnisbasis und potenzielles Wachstum in den kommenden Jahren!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Sibanye Stillwater, SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 16.03.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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