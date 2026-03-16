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    Northern Data: Vorläufige Finanzzahlen für 2025 veröffentlicht

    Northern Data AG legt vorläufige Zahlen für 2025 vor – mit deutlichen Einschnitten, neu dargestellten Vergleichswerten und starken Effekten aus aufgegebenen Geschäftsbereichen.

    Northern Data: Vorläufige Finanzzahlen für 2025 veröffentlicht
    Foto: adobe.stock.com
    • Northern Data AG veröffentlicht vorläufige Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 (Mitteilung vom 16.03.2026).
    • Vorjahresvergleichszahlen wurden neu dargestellt, da Peak Mining (3. Nov. 2025) nach IFRS als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen wurde.
    • Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen: 80 Mio. EUR (Vorjahr: 121 Mio. EUR).
    • EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen: -83 Mio. EUR (Vorjahr: 25 Mio. EUR); bereinigtes EBITDA: -38 Mio. EUR (Vorjahr: 32 Mio. EUR).
    • EBIT aus fortgeführten Geschäftsbereichen: -463 Mio. EUR (Vorjahr: -69 Mio. EUR).
    • Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen: -483 Mio. EUR (Vorjahr: 110 Mio. EUR); Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen: 93 Mio. EUR (Vorjahr: -17 Mio. EUR); Konzernjahresfehlbetrag: -390 Mio. EUR (Vorjahr: -127 Mio. EUR).

    Der Kurs von Northern Data lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,52 % im Minus.


    Northern Data

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