Northern Data: Vorläufige Finanzzahlen für 2025 veröffentlicht
Northern Data AG legt vorläufige Zahlen für 2025 vor – mit deutlichen Einschnitten, neu dargestellten Vergleichswerten und starken Effekten aus aufgegebenen Geschäftsbereichen.
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- Northern Data AG veröffentlicht vorläufige Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 (Mitteilung vom 16.03.2026).
- Vorjahresvergleichszahlen wurden neu dargestellt, da Peak Mining (3. Nov. 2025) nach IFRS als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen wurde.
- Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen: 80 Mio. EUR (Vorjahr: 121 Mio. EUR).
- EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen: -83 Mio. EUR (Vorjahr: 25 Mio. EUR); bereinigtes EBITDA: -38 Mio. EUR (Vorjahr: 32 Mio. EUR).
- EBIT aus fortgeführten Geschäftsbereichen: -463 Mio. EUR (Vorjahr: -69 Mio. EUR).
- Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen: -483 Mio. EUR (Vorjahr: 110 Mio. EUR); Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen: 93 Mio. EUR (Vorjahr: -17 Mio. EUR); Konzernjahresfehlbetrag: -390 Mio. EUR (Vorjahr: -127 Mio. EUR).
Der Kurs von Northern Data lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,52 % im
Minus.
-3,42 %
+9,31 %
-19,22 %
-27,94 %
-62,67 %
+14,76 %
-89,45 %
+181,45 %
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