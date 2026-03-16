    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU setzt neue Iran-Sanktionen in Kraft

    Für Sie zusammengefasst
    • EU verhangt neue Sanktionen gegen Iran wegen Taten
    • Sanktionen umfassen Reiseverbote und Vermoegens EU
    • Mehr als 17000 Tote durch Niederschlagung und Apps
    EU setzt neue Iran-Sanktionen in Kraft
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU hat neue Sanktionen wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen im Iran verhängt. Betroffen sind 16 Personen und 3 Einrichtungen, wie aus einem Beschluss der Außenminister der Mitgliedstaaten hervorgeht. Ihnen wird vorgeworfen, eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung der Straßenproteste im Januar gespielt zu haben. Schätzungen zufolge wurden mehr als 17.000 Menschen getötet.

    Zu den Sanktionierten zählen der stellvertretende iranische Innenminister für Sicherheits- und Strafverfolgungsangelegenheiten, verschiedene Kommandeure lokaler Einheiten der Revolutionsgarden (IRGC) sowie der Leiter der sogenannten Cyberpolizei von Teheran. Letzterer wird eine Schlüsselrolle bei der Filterung des Internets und bei Zensurmaßnahmen vorgeworfen. Zu den betroffenen Einrichtungen gehört ein iranisches IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das für die Entwicklung einer mobilen Anwendung verantwortlich ist, die laut EU von den iranischen Strafverfolgungsbehörden als Überwachungsinstrument zur Beobachtung und Kontrolle der Bürger genutzt wird.

    Die EU-Sanktionen im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen im Iran umfassen unter anderem Reiseverbote für Einzelpersonen und das Verbot, denjenigen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Zudem müssen in der EU vorhandene Vermögenswerte von Einzelpersonen und Organisationen eingefroren werden. Künftig sind von den Sanktionen 263 Personen und 53 Einrichtungen betroffen./aha/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    EU setzt neue Iran-Sanktionen in Kraft Die EU hat neue Sanktionen wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen im Iran verhängt. Betroffen sind 16 Personen und 3 Einrichtungen, wie aus einem Beschluss der Außenminister der Mitgliedstaaten hervorgeht. Ihnen wird vorgeworfen, eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     