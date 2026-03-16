Börsen Update
Börsen Update USA - 16.03. - US Tech 100 stark +1,43 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.982,08 PKT und gewinnt bisher +1,01 %.
Top-Werte: Salesforce +1,50 %, Boeing +1,21 %, NVIDIA +1,10 %, Amazon +1,00 %, Unitedhealth Group +0,89 %
Flop-Werte: Merck & Co -2,01 %, Chevron Corporation -1,59 %, Walmart -1,58 %, Verizon Communications -1,51 %, American Express -1,40 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:47) bei 24.682,60 PKT und steigt um +1,43 %.
Top-Werte: Arm Holdings +4,94 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,37 %, Western Digital +3,99 %, Marvell Technology +3,98 %, Seagate Technology Holdings +3,94 %
Flop-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,95 %, O'Reilly Automotive -2,62 %, T-Mobile US -2,30 %, AppLovin Registered (A) -2,20 %, Vertex Pharmaceuticals -1,97 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:48) bei 6.704,59 PKT und steigt um +1,24 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +7,96 %, CIENA +7,01 %, Dollar Tree +5,60 %, Norwegian Cruise Line +4,64 %, Western Digital +3,99 %
Flop-Werte: CF Industries Holdings -6,31 %, The Mosaic -5,52 %, Bio-Techne -4,72 %, Leidos Holdings -4,28 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,95 %
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