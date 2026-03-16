Verbio Aktie weiter aufwärts - +4,22 % - 16.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,22 % konnte die Verbio Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +0,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 35,83€, mit einem Plus von +4,22 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +95,18 % bei Verbio.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +20,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,32 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verbio um +64,81 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,89 % 1 Monat +43,32 % 3 Monate +95,18 % 1 Jahr +259,45 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung der Verbio-Aktie, insbesondere den Aufwärtstrend seit Herbst 2025, Fortsetzungspotenzial und Kursziele. Technisch wird eine Barriere bei 44–45 EUR sowie der Abstand zur 200-Tage-Linie diskutiert. Fundamental/Politik-Treiber sind THG-Quoten, GMG und grüne Brennstoffe, die Margen stützen könnten. Zudem werden Indien-Projekte (CBG) und Investitionen im Verbio-India/GAIL-Konsortium als Wachstumspotenzial genannt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,28 Mrd.EUR € wert.

Bei der Verbio-Aktie hat sich seit Herbst 2025 ein beeindruckender Aufwärtstrend entwickelt.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,60 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.