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    EU-Rat streicht Niels Troost von der Russland-Sanktionsliste

    GENF, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Nach der Erneuerung der Russland-Ukraine-Sanktionen der Europäischen Union'am 14. März 2026 hat der EU-Rat Niels Troost im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfung von der EU-Sanktionsliste gestrichen.

    Herr Troost war im Rahmen der restriktiven Maßnahmen der EU'benannt worden, die als Reaktion auf den Krieg Russlands'gegen die Ukraine beschlossen worden waren. Seine Absetzung wurde im Rahmen der regelmäßigen halbjährlichen Überprüfung der Sanktionsregelung durch den Rat'beschlossen. Presseberichten zufolge kam der Rat zu dem Schluss, dass es keine Rechtsgrundlage für die Aufrechterhaltung seiner Benennung gibt.

    Herr Troost hat von Anfang an seine Aufnahme in die Liste angefochten und die ihr zugrunde liegenden Vorwürfe bestritten, da es keine rechtmäßigen Gründe für seine Aufnahme in die EU-Sanktionsliste gab.

    James Willn, der Anwalt von Herrn Troost, kommentierte die Entscheidung mit den Worten:

    Am 14. März 2026 strich die Europäische Union Herrn Troost von ihrer Sanktionsliste. Diese Entscheidung bestätigt, dass seine Ernennung nicht hätte erfolgen dürfen. Herr Troost hat seine Aufnahme in die Liste im Verfahren Niels Troost gegen den Rat konsequent angefochten und stets seine Unschuld beteuert.

     „In Anbetracht der Entscheidung der EU'fordern wir die Regierungen des Vereinigten Königreichs und der Schweiz auf, die Benennungen von Herrn Troost'im Rahmen ihrer jeweiligen Regelungen zu überprüfen und zu demselben Schluss zu kommen. Es gibt keine rechtmäßigen Gründe oder glaubwürdigen Beweise, die die Aufrechterhaltung von Sanktionen gegen ihn rechtfertigen.

     „Herr Troost hat fast zwei Jahre damit verbracht, eine Ausweisung anzufechten, die niemals hätte verhängt werden dürfen. Aufgeschobene Gerechtigkeit ist verweigerte Gerechtigkeit, und es ist nun an der Zeit, dass die verbleibenden Behörden die Situation korrigieren."

    Hinweis für Redakteure

    Die Europäische Union hat ihre Sanktionen gegen Russland und die Ukraine am 14. März 2026 verlängert. Im Zuge dieser Erneuerung strich der EU-Rat Niels Troost von der EU-Sanktionsliste. Herr Troost hatte seine Benennung vor dem Gericht der EU angefochten ( Niels Troost/Rat).

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eu-rat-streicht-niels-troost-von-der-russland-sanktionsliste-302715042.html





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