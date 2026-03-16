CIENA - Aktie legt am 16.03.2026 stark zu

Die CIENA Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,28 % auf 317,00€ zulegen. Das sind +21,50 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

CIENA ist ein führender Anbieter von Netzwerklösungen, spezialisiert auf optische Netzwerkausrüstung und Software. Mit einem starken Marktanteil konkurriert es mit Cisco, Nokia und Huawei. CIENA's Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und maßgeschneiderten Lösungen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der CIENA Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +77,16 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +29,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CIENA +57,35 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,19 % geändert.

CIENA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +29,33 % 1 Monat +24,51 % 3 Monate +77,16 % 1 Jahr +445,33 %

Informationen zur CIENA Aktie

Es gibt 141 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,81 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Standardwerte glänzen, Nebenwerte schwächeln – ein Handelstag mit klaren Gewinnern, aber auch deutlichen Ausreißern.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +4,37 %. Nokia notiert im Plus, mit +4,67 %.

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Ob die CIENA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CIENA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.