Bericht
Commerzbank priorisiert Angestellte bei Übernahmeprüfung
Foto: andersphoto - stock.adobe.com
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Commerzbank will bei der Prüfung des angekündigten Übernahmeangebots von Unicredit offenbar besonders die Interessen ihrer Beschäftigten berücksichtigen. Das kündigte Vorstandschefin Bettina Orlopp in einer Nachricht an die Mitarbeiter an, über die das "Handelsblatt" (Dienstagausgabe) berichtet.
"Wir als Vorstand haben gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Pflicht, das angekündigte Angebot der Unicredit, sobald es veröffentlicht wird, zu prüfen", erklärte Orlopp demnach. "Das werden wir mit der gebotenen Sorgfalt und Verantwortung auch tun. Dabei werden die Interessen aller Stakeholder einfließen - insbesondere eure Interessen als Mitarbeitende."
"Wir als Vorstand haben gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Pflicht, das angekündigte Angebot der Unicredit, sobald es veröffentlicht wird, zu prüfen", erklärte Orlopp demnach. "Das werden wir mit der gebotenen Sorgfalt und Verantwortung auch tun. Dabei werden die Interessen aller Stakeholder einfließen - insbesondere eure Interessen als Mitarbeitende."
Anzeige
Präsentiert von
Laut "Handelsblatt" gehen mehrere Insider fest davon aus, dass Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank den Aktionären eine Ablehnung des Angebots empfehlen werden. Beide Gremien glaubten nicht, dass eine feindliche Übernahme Sinn ergebe und Unicredit dabei die erhofften Synergien erzielen könne, sagten sie. Zudem sei der gebotene Angebotspreis nicht attraktiv für die eigenen Anteilseigner.
Orlopp appellierte in dem Schreiben an die Beschäftigten, trotz des Übernahmekampfes das Tagesgeschäft nicht zu vernachlässigen. "Ich kann gut verstehen, wenn euch die aktuelle Situation möglicherweise beunruhigt", schrieb sie. "Auf unsere tägliche Arbeit sollte sie allerdings bis auf Weiteres keine Auswirkungen haben. Wir machen weiter und arbeiten wie gewohnt mit voller Kraft an der Umsetzung unserer Strategie. Unseren Kunden stehen wir dabei unverändert zur Seite. Das ist unsere Verantwortung und hat für uns höchste Priorität."
Orlopp appellierte in dem Schreiben an die Beschäftigten, trotz des Übernahmekampfes das Tagesgeschäft nicht zu vernachlässigen. "Ich kann gut verstehen, wenn euch die aktuelle Situation möglicherweise beunruhigt", schrieb sie. "Auf unsere tägliche Arbeit sollte sie allerdings bis auf Weiteres keine Auswirkungen haben. Wir machen weiter und arbeiten wie gewohnt mit voller Kraft an der Umsetzung unserer Strategie. Unseren Kunden stehen wir dabei unverändert zur Seite. Das ist unsere Verantwortung und hat für uns höchste Priorität."
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des UniCredit-Angebots auf die Commerzbank-Aktie: das Angebot schafft offenbar einen Abwärtsschutz, koppelt den CoBa-Kurs an UniCredit, begrenzt das Verlustrisiko und könnte durch geringe Free‑float/Buybacks Kurse stützen. Erwartetes verbessertes Angebot, Spekulationen zu weiteren Bietern sowie Hinweise auf Derivate-/Optionsgewinne und technische Absicherungen werden diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.
Baffo schrieb heute 18:07
mitdiskutieren »
@M_arlene....so schnell ändern sich die Gegebenheiten.Wo ist Dein gefeierter Absturz auf 19€?
Wir "Naivlinge", so Deine Worte , haben wieder Oberwasser.
Hier nochmal ein paar geistige Ergüsse Deinerseits:
"Dafür gibt es Charts, die allerdings muss man lesen können. Intellektuelles, dümmliches Gequatsche hilft dir nicht, dass kann jeder. Merk es dir! "
"...zweiter Anlauf. Runter "
"Na? Noch Fragen? Geht jetzt ganz schnell. Naivlinge! "
"...egal, nochmal die sind bald bei 19,-€, nicht bei 29,-€ sondern bei 19,-€, die rauschen durch die 29,-€ durch. Ob ihr wollt oder nicht. Die meisten von euch sind dann eh weg hier, Kohle futsch und Ruhe. "
Nun würde ich gerne Deine Einschätzung bez. des Kurses der coba für die nächsten Monate wissen.
toller schrieb heute 15:19
mitdiskutieren »
hi Roaming.
ja, ich denke es ist erstmal eine Bodenplatte gelegt. hatte kurz überlegt, da nochnmal nachzulegen, eigentlich eine sichere sache, denn mit dem Übernahmeangebot steht erstmal ein Kurs relativ fest nach unten abgesichert, auch wenn der deal nicht zu einem solchen kurs zustandakommen wird.
tja meine KO‘s sind alle im Plus, aber druch die decke gehen ist relativ, weil sie vorher echt Federn gelassen haben.
Schein: Kursplus heute : Kursplus in Summe
PJ097K +24% 3%
PK3CLL +160% 29%
SX3L4U +37% 24%
am meisten ärgert mich der PJ097K, den hatte ich schon vor ein paar wochen bei 100% gewinn. auch der SX3L4U stand schonmal bei +80% Gewinn.
Die Bankenkrise hab ich nicht so stark in der Wirkung auf Coba eingeschätzt, und dann gings ja bekanntermassen in drei schnellen schritten abwärts.
Beid er Aktie an sich ärgert mich das nicht so, ist halt ne Aktie, wobei man auch hier sagen muss, 6 euro (wenn man mal die spitze auslässt) bei der Coba oder bei der deutschen so zwischen 6 und 7 ist schon ein Wort, wenn man eine höhere Stückzahl hält.
renrev schrieb 13.03.26, 18:43
mitdiskutieren »
Ah, ein neuer Pausenclown im Commerzbank Forum.
Nach dem Motto, am Abend ist mit Dunkelheit zu rechnen...
Kognitiv teilmöbliert, wie mir scheint.
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte