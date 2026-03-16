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    Israel weitet Einsatz am Boden im Libanon aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel weitet Bodeneinsatz im Süden des Libanon 24
    • Armee mobilisiert über 100k Reservisten an Fronten
    • Schutz der Nordbevölkerung vor Hisbollah Angriffen
    Militär - Israel weitet Einsatz am Boden im Libanon aus
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Ein israelischer Militärsprecher hat angekündigt, den Einsatz von Bodentruppen im Süden des Libanon auszuweiten. Die Armee mobilisiere weitere Reservisten, sagte Sprecher Effie Defrin. Gegenwärtig seien bereits mehr als 100.000 Reservesoldaten an allen Fronten im Einsatz.

    Nach Vereinbarung einer Waffenruhe nach einem einjährigen Krieg mit der libanesischen Hisbollah-Miliz im November 2024 hatte die israelische Armee sich zunächst zurückgezogen. In fünf Posten im Südlibanon blieben jedoch weiterhin Truppen stationiert. Nach Beginn der Raketenangriffe der Hisbollah nach Beginn des Iran-Kriegs habe Israel weitere 15 Positionen im Südlibanon eingenommen, sagte Defrin.

    "Wir haben im Norden die Truppen verstärkt und werden den Einsatz in den kommenden Tagen vertiefen", sagte er. Israels Armee hatte eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen bereits "begrenzte und gezielte Bodeneinsätze" im Süden des Nachbarlands Libanon begonnen. Ziel seien aktive Hisbollah-Mitglieder sowie die Infrastruktur der Miliz. Ziel sei es, die Einwohner des Nordens vor den Hisbollah-Angriffen zu schützen.

    Im Libanon besteht die generelle Sorge einer großangelegten Bodeninvasion Israels mit anschließender Besatzung im Süden des Landes./arj/DP/stw





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