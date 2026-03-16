Eine Welt ohne Öl: Welche Unternehmen daran arbeiten und wo die Probleme liegen

Für Anleger eröffnet genau dieser Übergang eine strategische Chance: nicht in die großen Ölkonzerne investieren, sondern in die Unternehmen, die die unverzichtbaren Materialien der modernen Zivilisation künftig ohne Rohöl herstellen können.

Das große Missverständnis der Energiewende lautet: Wenn wir weniger Öl verbrennen, wird alles gut. Doch die Realität ist komplexer. Eine Raffinerie ist kein einfacher Brennstofferzeuger — sie ist eine Fabrik, die dutzende Materialien gleichzeitig produziert. Benzin und Diesel sind das "Filet", aber im selben Prozess entstehen Bitumen für Straßen, Naphtha für Plastik, Schmierstoffe für Maschinen und Spezialwachse für die Medizin. Wenn der Antrieb der Transformation — das Ende des Verbrennungsmotors — diese Fabriken zum Stillstand bringt, entstehen an einer anderen Stelle plötzlich gefährliche Lücken.

Rund 10 bis 20 Prozent des geförderten Rohöls fließt heute nicht in Tanks, sondern in die chemische Industrie und den Straßenbau. Diese sogenannten Koppelprodukte sind das Fundament der modernen Materialwelt: Einmalspritzen in Krankenhäusern, Isolierungen in Gebäuden, Asphalt auf Autobahnen — alles Öl. Das zentrale Problem: Diese Stoffe entstehen heute als natürliche Nebenprodukte der Benzinproduktion. Fällt die Nachfrage nach Kraftstoff weg, fallen auch die "Reste" weg — oder sie müssen aufwendig und teuer gezielt hergestellt werden.

Das bedeutet: Bitumen, Kunststoffe und Schmiermittel werden in einer Post-Raffinerie-Welt nicht günstiger, sondern signifikant teurer. Unternehmen, die diese Materialien aus nachhaltigen Quellen gewinnen können, erben damit eine enorme Preissetzungsmacht.

Lignin: Das unterschätzte Milliarden-Material aus dem Wald

Nach Cellulose ist Lignin das zweithäufigste Biopolymer der Erde. Es verleiht Bäumen ihre Stabilität und ähnelt in seiner chemischen Struktur — aromatische Ringe, hohe Klebekraft — dem fossilen Bitumen erheblich. In der Papierindustrie wurde Lignin jahrzehntelang schlicht verbrannt. Diese Ära endet gerade.

Das Projekt CHAPLIN (Collaboration in aspHalt APplications with LIgniN) hat in den Niederlanden über 25 Teststrecken mit Lignin-Asphalt angelegt. Die Auswertungen zeigen bemerkenswerte Ergebnisse.

Biokunststoffe: Der 95-Milliarden-Markt

Der globale Markt für Biokunststoffe wird 2026 auf rund 12,3 Milliarden US-Dollar geschätzt — mit Wachstumsprojektionen auf fast 95 Milliarden Dollar bis 2034. Drei Technologiepfade sind dabei besonders relevant:

PLA (Polymilchsäure) — der etablierte Standard

PLA dominiert mit fast 45 Prozent den Markt für biologisch abbaubare Kunststoffe. Durch große Produktionsanlagen — etwa von NatureWorks (USA) oder TotalEnergies Corbion (Thailand) — nähern sich die Kosten inzwischen denen von konventionellem PET-Plastik an. Anwendungen reichen von Verpackungen bis zu medizinischen Implantaten.

PHA (Polyhydroxyalkanoate) — der heilige Gral

PHA gilt als ökologisch überlegenste Alternative: Es wird von Bakterien aus organischen Abfällen produziert und ist sogar im Meerwasser biologisch abbaubar. Der Markt wächst mit rund 20 Prozent jährlich, bleibt aber preislich noch über PLA. Strengere Plastikverbote in der EU und weltweit sind der entscheidende Wachstumstreiber.

Bio-PE / Drop-In-Lösungen — der industrielle Pragmatismus

Die chemische Formel bleibt identisch — nur die Quelle ändert sich: statt Rohöl wird Ethanol aus Zuckerrohr verwendet. Bestehende Produktionsanlagen können ohne Umbau weitergenutzt werden. Der brasilianische Konzern Braskem ist hier der weltweite Marktführer mit seinem "I’m Green"-Polyethylen.

Die letzten Bastionen des Öls: Sektoren mit struktureller Abhängigkeit

Einige Branchen werden das Öl als Werkstoff noch weit über die nächsten Jahrzehnte benötigen — und gerade dort entsteht das interessanteste Investmentumfeld:

Beispiel Medizintechnik: Blutbeutel, Katheter und Infusionsschläuche aus Hochrein-PVC sind für Alternativen schwer zu ersetzen, da jede Änderung jahrelange klinische Zulassungsverfahren erfordert.

Luftfahrt: Kerosin bleibt auf Langstrecken unersetzbar; Sustainable Aviation Fuels (SAF) replizieren chemisch das Erdölmolekul und machen Fliegen langfristig zum Premiumprodukt.

Hochleistungsschmierstoffe: Synthetische Öle auf Basis von PAO (Polyalphaolefinen) sind in Windkraftanlagen, E-Fahrzeugen und Flugzeugtriebwerken weiter unverzichtbar.

Investment-Kompass: Die Unternehmen im Überblick

Die folgende Tabelle fasst die relevantesten Börsenkandidaten nach Strategie, Risikoprofil und Investment-These zusammen:

Wer in diese Transformation investiert, sollte drei strukturelle Risiken im Blick behalten:

Skalierungskosten: Bio-Alternativen sind häufig teurer als fossile Produkte, solange die Rohöl-Infrastruktur läuft und Kraftstoff subventioniert wird. Erst steigende CO₂-Preise kippen diese Kalkulation.

Normierung: Baunormen sind konservativ. Lignin-Asphalt muss erst für Autobahnen zugelassen werden, bevor der Massenmarkt sich öffnet — ein Prozess, der Jahre dauern kann.

Zeithorizont der Energiewende: Das Ölzeitalter hat über 100 Jahre Infrastruktur reifen lassen. Ein vollständiger Wechsel in 20 bis 30 Jahren ist unrealistisch. Es wird ein Hybrid-Zeitalter entstehen, kein abrupter Schnitt.

Fazit:

Die Energiewende löst kein Material-Problem — sie schafft eines. Wer heute in die Alternativen zu Öl-Koppelprodukten investiert, positioniert sich an der Schnittstelle von Infrastruktur, Chemie und Nachhaltigkeit. Die Forstkonzerne UPM und Stora Enso verwandeln sich von Papierherstellern in Bio-Chemie-Multis. Corbion und Carbios besetzen die Wertschöpfungskette des Kunststoffs von unten. West Pharma und Gerresheimer sichern sich durch Zulassungsschranken eine dauerhafte Preismacht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



