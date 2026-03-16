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    Brand nach mutmaßlichem Drohnenangriff in Bagdad

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff auf das Al Rashid Hotel in Bagdad I
    • Feuer und dichter Rauch am Hoteldach gemeldet team
    • Ministerium meldet keine Verletzten kein Sachschaden
    Brand nach mutmaßlichem Drohnenangriff in Bagdad
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BAGDAD (dpa-AFX) - In einem Hotel in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist nach Angaben aus Sicherheitskreisen ein Feuer ausgebrochen, nachdem eine Drohne die oberen Stockwerke des Gebäudes angegriffen haben soll.

    In dem betroffenen Al-Rashid-Hotel werden oft ausländische Gäste und Vertreter ausländischer Missionen untergebracht. Videos in sozialen Medien zeigten Flammen und dichten Rauch, die aus dem 18-stöckigen Gebäude des Hotels aufstiegen. Zunächst war nicht klar, wer für den mutmaßlichen Drohnenangriff verantwortlich war.

    Das Innenministerium erklärte, ein Geschoss sei auf dem Dach des Hotels eingeschlagen, und die Zivilschutzteams hätten die Situation "sofort und professionell unter Kontrolle gebracht".

    Es habe weder Verletzte noch Sachschaden gegeben, so das Ministerium. Das al-Rasheed ist ein Fünf-Sterne-Hotel in unmittelbarer Nähe des stark gesicherten Regierungsviertels, auch bekannt als Grüne Zone. Sie beherbergt auch diplomatische Vertretungen und Vertretungen internationaler Organisationen./arj/DP/stw






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