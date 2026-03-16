JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Mittelwert der Zielspanne für 2026 habe vier Prozent unter dem Analystenkonsens gelegen, doch seitdem hätten sich die Risiken im Rohmaterialbereich noch erhöht, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies nun auf den näher rückenden Verkauf von Contitech. Dieser berge zusätzliches Kurspotenzial, falls jemand in den kommenden drei bis vier Monaten einen hohen Preis bezahle. Continental sei eine Top-Empfehlung bis zur Jahresmitte, auf Sicht von zwölf Monaten sieht er aber Michelin in der Favoritenrolle./rob/tih/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 62,40EUR auf Tradegate (16. März 2026, 20:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 75
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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