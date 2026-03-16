BARCLAYS stuft COMMERZBANK AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank angesichts der Unicredit-Offerte auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Angebot der Italiener bestätige, dass die Aktien des Frankfurter Bankhauses kursseitig nach unten abgesichert sind, schrieb Flora Bocahut in einer am Montag vorliegenden Studie. Es werfe zugleich aber neue Fragen auf, denn offenbar sei Unicredit derzeit nicht gewillt, ein besseres Angebot zu machen. Für die Commerzbank zieht sie daher gemischte Schlüsse. Für den Sektor sei es aber gut, wenn Übernahmen nach dem jüngsten Kursrutsch wieder ein Thema seien./rob/tih/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 12:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,32 % und einem Kurs von 32,38EUR auf Tradegate (16. März 2026, 21:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

