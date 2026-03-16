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    Irans Parlamentssprecher

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    Sind auf langen Krieg vorbereitet

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran sieht sich auf einen langen Krieg vorbereitet
    • Eigene Raketen und Drohnen werden im Inland gebaut
    • Iran wird weiterkaempfen bis der Feind Reue zeigen
    Irans Parlamentssprecher - Sind auf langen Krieg vorbereitet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Iran sieht sich nach Angaben von Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf auf einen langen Krieg vorbereitet. Ghalibaf sagte der arabischen Tageszeitung "al-Arabi al-Dschadid", aus Erfahrung früherer Kriege seien die notwendigen Maßnahmen getroffen worden.

    "Wir verfügen über ausreichende Bestände an Raketen und Drohnen, und da diese Technologie im Inland entwickelt wurde, sind wir in der Lage, sie mit höherer Geschwindigkeit und zu wesentlich geringeren Kosten zu produzieren als der Feind seine Abfangraketen", sagte Ghalibaf.

    Ein Waffenstillstand müsse garantieren, dass der Krieg nicht wieder aufflamme, so der Parlamentssprecher. Der Iran werde weiterkämpfen, "bis der Feind seine Aggression bereut" und stabile politische und sicherheitspolitische Bedingungen geschaffen seien./da/DP/stw





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