Nvidia-Chef sieht genug Nachfrage für Billionen-Geschäft
- Nvidia Chefrechnet bis 2027 mit einer Billion Euro
- Huangbetont zu geringe Rechenkapazitaet kostet Mrd
- Umsatz stieg auf knapp 216 Milliarden DollarGesamt
SAN JOSE (dpa-AFX) - Nvidia-Chef Jensen Huang rechnet mit Bestellungen im Wert von mindestens einer Billion Dollar für aktuelle KI-Chipsysteme des Konzerns bis Ende 2027. Zugleich sei er überzeugt, dass die Nachfrage nach Computer-Kapazität auch noch deutlich höher ausfallen werde, sagte Huang bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz GTC. Vor einem Jahr hatte der Nvidia-Chef noch Order von bis zu 500 Milliarden Dollar bis Ende 2026 für die derzeitigen Chipsysteme mit den Namen Blackwell und Rubin in Aussicht gestellt.
An der Börse zündeten die Neuigkeiten nur für einen Moment: Nach einem kurzen Kurssprung um rund fünf Prozent ging die Nvidia-Aktie am Abend in New York mit einem Plus von 1,65 Prozent auf 183,22 Dollar aus dem Handel.
Die neue Billionen-Marke (aktuell rund 868 Milliarden Euro) ist ein Zeichen der Zuversicht vom wichtigsten Anbieter von Halbleitern für den KI-Boom. Große KI-Entwickler wie der ChatGPT-Erfinder OpenAI, Google und der Facebook-Konzern Meta investieren gerade hunderte Milliarden Dollar in den Aufbau von Rechenzentren für Software mit Künstlicher Intelligenz. Ein großer Teil davon fließt in Chipsysteme von Nvidia.
Einige Experten und Anleger bezweifeln, dass die gewaltigen Investitionen zurückverdient werden können. Huang ist bekannt dafür, solche Bedenken zurückzuweisen. Auch jetzt betonte er, das Problem von KI-Anbietern seien eher ungenügende Kapazitäten: Jeder Monat Verzögerung beim Ausbau koste die Unternehmen Milliarden an entgangenen Umsätzen.
Die Aufträge arbeitet Nvidia meist über einen Zeitraum von einigen Jahren ab. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz des Konzerns um fast zwei Drittel auf knapp 216 Milliarden Dollar./so/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 40,05 auf Tradegate (16. März 2026, 21:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +7,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,85 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +54,32 %/+88,96 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
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Bei Intel geht es weniger um Computer sondern darum, dass Kunden Intels Foundry wahrnehmen. Da bei TSMC und zunehmend auch bei Samsung Fertigungsengpässe entstehen, sind potentielle Kunden geradezu gezwungen, sich nach einer anderen Foundry umzusehen. Da bleibt nur noch Intel für die fortschrittlichsten Nodes. Auch wenn Intel nur dritte Wahl ist, beschert der KI Hype Intel voraussichtlich Kundschaft, auch wenn Intels 18A und 14A Prozesse bis vor kurzem noch als nicht konkurrenzfähig genug eingestuft wurden.
Aber es ist doch immer so. UNH ist von 100€ auf 700€ gestiegen. Langfristig wird das Unternehmen die 1.000€ und mehr knacken. Dennoch ist es sinnvoll seine Aktien zu verkaufen, denn die Korrektur lief jetzt zumindest bis 200€. Nun kann man wieder von steigenden Kursen profitieren. Natürlich, sicher ist nichts an der Börse aber vieles hat sich geändert, insbesondere weil Unternehmen so groß werden dass sie wie nennt man es systemrelevant geworden sind oder über Technologie verfügen die so relevant ist. Das gab es früher nicht. Heutzutage gibt es Sicherheit über Staaten die für ein Unternehmen einstehen, das nimmt vieles an Risiko raus.
NVIDIA spricht von Generationen gemeinsamer Zukunft die geplant wird. Dabei sollen völlig neue Systeme und Chips entwickelt und exklusiv bei Intel gefertigt werden. ASML und andere Hersteller von Maschinen zur Chipfertigung steigen ebenfalls weil man davon ausgeht dass Intel seine Foundry massiv ausbauen muss und so die Aufträge reinkommen. Für ASML wurden nur wegen diesem Deal die Kursziele im 20-30% erhöht weil man von massiven Aufträgen von Intel ausgeht.
Laut NVIDIA plant man sogenannte SoCs die Intels CPUs über NVLink von NVIDIA direkt mit der Grafikeinheit verbindet. Intel macht das seit Jahren auf seinen CPUs mit der eigenen entwickelten Grafikeinheit.
Laut NVIDIA soll es für den von Intel dominierten Notebookbereich von Intel dominierten Serverbereich Komplettlösungen geben. Heist die CPU und GPU werden untrennbar als ein Paket geliefert damit könnte AMD als direkte Konkurrenz von Intel und AMD komplett ausgeschaltet werden. Es soll laut NVIDIA eine Roadmap geben von Generationen neuer Chips vor allem mit dem Ziel KI Leistungen zu verbessern.
Für Intel bedeutet es nicht nur den dominierten Markt von Notebooks oder Handheld Computer zu verteidigen und den Serverbereich dadurch dass auch NVIDIA 90% seines Umsatzes mit Rechenzentren macht wird jeder durch die Verbindung mit Intel CPUs entsprechend auch Intel kaufen müssen.
Was gerade passiert ist das was wir bei Tesla Alphabet Apple bereits seit langem sehen es wird ein Ökosystem aufgebaut. NVIDIA dominieren beide den servermarkt und handheldmarkt jeder für sich in seinem Bereich nun schließt man sich zusammen und bietet Komplettprodukte ein eigenes Ökosystem.
Das ist der Grund warum Intels Kurs steigt weil jeder NVIDIA GPU oder 90% aller GPUs die verkauft werden zukünftig automatisch zu einem Verkauf eines oder mehrerer Intel CPUs führen wird.
Was ich mir vorstellen kann, dass NVIDIA mit Intel fusioniert oder Intel übernimmt um ein Komplettanbieter zu werden ich wäre mir ziemlich sicher dass die US Regierung da nichts gegen hätte.
Wenn ihr mal kurz überlegt welches Potential dieser Deal für Intel bietet könnt ihr vielleicht besser nachvollziehen was da vereinbart wurde und warum der Kurs steigt.
Und die Frage die ich häufig lese warum nicht mit AMD? AMD ist im Bereich Desktop vor Intel in allen anderen Bereichen nicht! Und das ist für NVIDIA nicht interessant. Gleichzeitig verfügt AMD über keine eigene Fertigung heißt es müsste immer ein Technologietransfer zu einem Dritten stattfinden, bei Intel bleibt alles bei Intel in den USA.