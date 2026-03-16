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    Nvidia-Chef sieht genug Nachfrage für Billionen-Geschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia Chefrechnet bis 2027 mit einer Billion Euro
    • Huangbetont zu geringe Rechenkapazitaet kostet Mrd
    • Umsatz stieg auf knapp 216 Milliarden DollarGesamt
    Nvidia-Chef sieht genug Nachfrage für Billionen-Geschäft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN JOSE (dpa-AFX) - Nvidia-Chef Jensen Huang rechnet mit Bestellungen im Wert von mindestens einer Billion Dollar für aktuelle KI-Chipsysteme des Konzerns bis Ende 2027. Zugleich sei er überzeugt, dass die Nachfrage nach Computer-Kapazität auch noch deutlich höher ausfallen werde, sagte Huang bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz GTC. Vor einem Jahr hatte der Nvidia-Chef noch Order von bis zu 500 Milliarden Dollar bis Ende 2026 für die derzeitigen Chipsysteme mit den Namen Blackwell und Rubin in Aussicht gestellt.

    An der Börse zündeten die Neuigkeiten nur für einen Moment: Nach einem kurzen Kurssprung um rund fünf Prozent ging die Nvidia-Aktie am Abend in New York mit einem Plus von 1,65 Prozent auf 183,22 Dollar aus dem Handel.

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    Die neue Billionen-Marke (aktuell rund 868 Milliarden Euro) ist ein Zeichen der Zuversicht vom wichtigsten Anbieter von Halbleitern für den KI-Boom. Große KI-Entwickler wie der ChatGPT-Erfinder OpenAI, Google und der Facebook-Konzern Meta investieren gerade hunderte Milliarden Dollar in den Aufbau von Rechenzentren für Software mit Künstlicher Intelligenz. Ein großer Teil davon fließt in Chipsysteme von Nvidia.

    Einige Experten und Anleger bezweifeln, dass die gewaltigen Investitionen zurückverdient werden können. Huang ist bekannt dafür, solche Bedenken zurückzuweisen. Auch jetzt betonte er, das Problem von KI-Anbietern seien eher ungenügende Kapazitäten: Jeder Monat Verzögerung beim Ausbau koste die Unternehmen Milliarden an entgangenen Umsätzen.

    Die Aufträge arbeitet Nvidia meist über einen Zeitraum von einigen Jahren ab. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz des Konzerns um fast zwei Drittel auf knapp 216 Milliarden Dollar./so/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 40,05 auf Tradegate (16. März 2026, 21:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +7,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +54,32 %/+88,96 % bedeutet.




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