Wirtschaft
US-Börsen legen zu - Ölpreis sinkt deutlich
Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.946 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.699 Punkten 1,0 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.655 Punkten 1,1 Prozent im Plus.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.699 Punkten 1,0 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.655 Punkten 1,1 Prozent im Plus.
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Anleger bewerteten am Montag unter anderem die Entwicklungen in der Straße von Hormus und die Produkt-Roadmap von Nvidia. Während der Iran zuletzt zwei indische Tanker passieren ließ, erhöhte US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Nato-Partner, den Transport von Öl durch die Straße von Hormus militärisch abzusichern. Der Ölpreis sank stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 100,20 US-Dollar, das waren 296 Cent oder 2,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Weiterhin stellt sich für die Marktteilnehmer auch die Frage, wie sehr "Künstliche Intelligenz" die wirtschaftliche Entwicklung verändern wird. Nvidia kündigte nun den Chip "Groq 3" an. Der Chipdesigner setzt also nicht mehr nur auf GPUs, die vor allem für das Training von Sprachmodellen eingesetzt werden, sondern auch auf LPU-Chips, die darauf optimiert sind, schnelle KI-Antworten zu erzeugen.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1510 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8688 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 5.011 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 139,96 Euro pro Gramm.
Weiterhin stellt sich für die Marktteilnehmer auch die Frage, wie sehr "Künstliche Intelligenz" die wirtschaftliche Entwicklung verändern wird. Nvidia kündigte nun den Chip "Groq 3" an. Der Chipdesigner setzt also nicht mehr nur auf GPUs, die vor allem für das Training von Sprachmodellen eingesetzt werden, sondern auch auf LPU-Chips, die darauf optimiert sind, schnelle KI-Antworten zu erzeugen.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1510 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8688 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 5.011 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 139,96 Euro pro Gramm.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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vonHS schrieb heute 08:31
Weil Investoren bei Private Credit quasi die Flucht antreten, stehen börsennotierte Business Development Companies (BDCs) in den USA unter Druck. Deren Aktienkurse sinken, und die Dividenden fallen teilweise aus.mitdiskutieren »
Diese BDCs befinden sich beim Einen oder Anderen von uns - zumindest bei mir - wohl auch im Dividenden-Depot…
Wie dieser Markt funktioniert – und was hinter der Panik steckt -, hat die BÖRSENZEITUNG versucht herauszufinden:
https://www.boersen-zeitung.de/private-markets/privatinvestoren-fluechten-aus-der-asset-klasse-private-credit
Diese BDCs befinden sich beim Einen oder Anderen von uns - zumindest bei mir - wohl auch im Dividenden-Depot…
Wie dieser Markt funktioniert – und was hinter der Panik steckt -, hat die BÖRSENZEITUNG versucht herauszufinden:
https://www.boersen-zeitung.de/private-markets/privatinvestoren-fluechten-aus-der-asset-klasse-private-credit
provinzler schrieb heute 04:05
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Die Zeit rennt unaufhaltsam und ehe man sichs versieht, laufen wir schon aufs Ende des 1.Quartals 2026 zu.
Das Depot liegt YTD bei einem Resultat von minus 6%. Dafür konnte ein Teil des aufgelaufenen Cashs in Lohn und Brot gebracht werden und Neuzugang Wolters Kluwer hat vor etwa zwei oder drei Wochen den Weg ins Schlaftablettendepot gefunden. Erstmal allerdings "nur" mit ca. 8% Gewicht im Depot, dafür ist der Cashanteil erstmal auf ca. 6% gesunken. Sparraten und anstehende Dividendensaison werden den Bestand allerdings fraglos in den nächsten Wochen wieder schnell ansteigen lassen, sofern sich keine weiteren Opportunitäten auftun, denn auch bei Wolters ist der Kurs erstmal gestiegen nach dem Kauf.
Die Dividendenausbeute liegt marginal unter dem Vorjahr, was vollständig an Wechselkurseffekten liegt, da sich bei den Quartalszahlern der Bestand nicht geändert hat und es keine Senkungen von Dividenden gab. Aufgrund der bereits angekündigten Zahlungen erwarte ich im Q2 ein Plus von ~7% gegenüber dem Vorjahr. Inbsbeondere bei Admiral geht es dieses Jahr etwas bescheidener zu, was so allerdings auch zu erwarten war, dem entgegen steht die Halbjahresdividende bei Wolters.
HenryScheinulf schrieb 14.03.26, 20:04
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