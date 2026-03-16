WEKA maximiert die Token -Produktion bei geringeren Kosten pro Token auf NVIDIA BlueField-4 STX
Die Integration von NeuralMesh und Augmented Memory Grid in NVIDIA STX steigert die Token-Produktion um das 6,5-Fache bei gleicher GPU-Kapazität und senkt die Kosten für Inferenzberechnungen in KI-gesteuerten Unternehmen drastisch
SAN JOSE, Kalifornien und CAMPBELL, Kalifornien, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Von der GTC 2026: WEKA, auf KI-Speicher- und Speichersysteme spezialisierte Unternehmen gab heute die Integration seiner NeuralMesh-Software in die NVIDIA STX-Referenzarchitektur bekannt. Die bahnbrechende Speichererweiterungstechnologie Augmented Memory Grid von WEKA, die auf NeuralMesh läuft, wird NVIDIA STX unterstützen, um kontextbezogenen Speicher mit hohem Durchsatz für agentenbasierte KI-Fabriken bereitzustellen und so das Schlussfolgern mit langem Kontext über Sitzungen, Tools und Aufgaben hinweg nahtlos zu ermöglichen. Durch den Einsatz von NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA BlueField-4und NVIDIA Spectrum-X Ethernet wird die auf NVIDIA STX basierende NeuralMesh-Lösung eine geschätzte Steigerung der Token-Rate pro Sekunde für den Kontextspeicher um das 4- bis 10-fache erzielen und gleichzeitig einen Lese- und Schreibdurchsatz von mindestens 320 GB bzw. 150 GB pro Sekunde für KI-Workloads unterstützen – mehr als doppelt so viel wie bei herkömmlichen KI-Speicherplattformen.
Lösung des Poblems der Inferenzkosten durch eine gemeinsame KV-Cache-Infrastruktur
Die Skalierung agentischer Systeme, insbesondere für Anwendungen im Bereich der Softwareentwicklung, macht eine harte Realität deutlich: Die Wirtschaftlichkeit heutiger KI-Systeme entscheidet sich auf der Ebene der Speicherinfrastruktur. Jede groß angelegte Inferenzflotte stößt an die Speichergrenze: Der begrenzte High-Bandwidth-Memory (HBM) auf der GPU ist schnell erschöpft, der Key-Value (KV)-Cache wird geleert, der Kontext geht verloren und das System ist gezwungen, bereits abgeschlossene Arbeit zu wiederholen. Diese architektonische Ineffizienz lässt die Inferenzkosten in die Höhe schnellen. Die Lösung ist eine gemeinsame KV-Cache-Infrastruktur, die den Kontext über Agenten, Benutzer und Sitzungen hinweg aufrechterhält.truktur entschieden. Sie eliminiert redundante Berechnungen, sichert den Token-Durchsatz und gewährleistet eine vorhersehbare Leistung. Ohne eine gemeinsame KV-Cache-Infrastruktur wird jede Zunahme an gleichzeitigen Benutzern und Agenten zu einer Belastung – die Kosten steigen, die Benutzererfahrung verschlechtert sich, und der Betrieb der Inferenzflotte wird umso schwieriger, je größer sie wird. Mit STX für den Kontext-Speicher stellt NVIDIA einen Entwurf vor, um diese zentralen Inferenz-Engpässe zu beheben.