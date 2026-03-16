Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,58 % - 16.03.2026

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie konnte bisher um +5,58 % auf 128,58€ zulegen. Das sind +6,80 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Obwohl sich die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -8,18 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,78 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) um -3,55 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,26 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,39 % 1 Monat +11,78 % 3 Monate -8,18 % 1 Jahr -53,74 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 314 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,35 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 16.03.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Boris Johnson verspottet Bitcoin als "riesiges Schneeballsystem" und hält Pokémon-Karten für die bessere Langfrist-Wette. Strategy-Chairman Michael Saylor hält dagegen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,94 %. IBM notiert im Plus, mit +0,38 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,21 %. Oracle verliert -0,68 % SAP notiert im Plus, mit +0,31 %.

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Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.