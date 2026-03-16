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    Zentiva 2025: Nachhaltigkeitsbericht & Engagement für Mensch, Partner & Planet

    Zentiva legt seinen Sustainability Report 2025 vor – mit klaren Klimazielen, messbaren Erfolgen und starkem Engagement für Menschen, Umwelt und Gesellschaft.

    Zentiva 2025: Nachhaltigkeitsbericht & Engagement für Mensch, Partner & Planet
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Zentiva hat den Sustainability Report 2025 veröffentlicht und bekräftigt sein Engagement für Menschen, Partner und den Planeten.
    • Im Jahr 2025 reduzierte Zentiva die Scope‑1‑ und Scope‑2‑Emissionen im eigenen Betrieb um 10 % bei gleichzeitiger Steigerung von Nettoumsatz und EBITDA.
    • Die Science Based Targets‑Initiative (SBTi) bestätigte Zentivas Ziele: 63 % Reduktion der Scope‑1, ‑2 und ‑3‑Emissionen bis 2034 und Netto‑Null bis 2050.
    • 83 % des in Zentiva‑Betrieben genutzten Stroms stammen aus erneuerbaren Quellen (in den EU‑Produktionsstätten 100 %).
    • Zwischen 2021 und 2025 hat sich die Menge des recycelten/wiederverwendeten Wassers fast verdoppelt; 47 % der Abfälle werden wiederverwendet, recycelt oder anderweitig verwertet.
    • Maßnahmen zur Biodiversität und Gemeinschaft: über 130.000 Bäume gepflanzt, 3,5 Millionen Bienen adoptiert, mehr als 120 Menschen‑ und Gemeinschaftsprojekte in Europa und Indien; zudem Auszeichnungen wie EcoVadis Gold (Top 2 % der Pharmaindustrie) und der EUPD‑Transparenzpreis 2025.






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