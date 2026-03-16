73 0 Kommentare Zentiva 2025: Nachhaltigkeitsbericht & Engagement für Mensch, Partner & Planet

Zentiva legt seinen Sustainability Report 2025 vor – mit klaren Klimazielen, messbaren Erfolgen und starkem Engagement für Menschen, Umwelt und Gesellschaft.

Zentiva hat den Sustainability Report 2025 veröffentlicht und bekräftigt sein Engagement für Menschen, Partner und den Planeten.

Im Jahr 2025 reduzierte Zentiva die Scope‑1‑ und Scope‑2‑Emissionen im eigenen Betrieb um 10 % bei gleichzeitiger Steigerung von Nettoumsatz und EBITDA.

Die Science Based Targets‑Initiative (SBTi) bestätigte Zentivas Ziele: 63 % Reduktion der Scope‑1, ‑2 und ‑3‑Emissionen bis 2034 und Netto‑Null bis 2050.

83 % des in Zentiva‑Betrieben genutzten Stroms stammen aus erneuerbaren Quellen (in den EU‑Produktionsstätten 100 %).

Zwischen 2021 und 2025 hat sich die Menge des recycelten/wiederverwendeten Wassers fast verdoppelt; 47 % der Abfälle werden wiederverwendet, recycelt oder anderweitig verwertet.

Maßnahmen zur Biodiversität und Gemeinschaft: über 130.000 Bäume gepflanzt, 3,5 Millionen Bienen adoptiert, mehr als 120 Menschen‑ und Gemeinschaftsprojekte in Europa und Indien; zudem Auszeichnungen wie EcoVadis Gold (Top 2 % der Pharmaindustrie) und der EUPD‑Transparenzpreis 2025.





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