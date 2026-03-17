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    KI als neue Geldmaschine? Alibaba stellt seine Strategie radikal um

    Alibaba ordnet seine KI-Aktivitäten neu. Mit einer zentralen Einheit unter CEO Eddie Wu will der Konzern seine Technologien schneller monetarisieren – und zur US-Konkurrenz aufholen.

    Für Sie zusammengefasst
    CEO übernimmt persönlich - KI als neue Geldmaschine? Alibaba stellt seine Strategie radikal um
    Foto: Alibaba - Alibaba

    Der chinesische Tech-Pionier Alibaba stellt seine Aktivitäten im Bereich künstliche Intelligenz neu auf. Mit einer umfassenden organisatorischen Neuordnung will das Unternehmen seine zahlreichen KI-Projekte bündeln und stärker auf wirtschaftliche Erträge ausrichten.

    Kern der Strategie ist die Gründung einer neuen Geschäftseinheit namens Alibaba Token Hub (ATH). Diese soll künftig zentrale KI-Initiativen des Konzerns unter einem Dach zusammenführen. Geleitet wird der Bereich direkt von Vorstandschef Eddie Wu, wie aus einer internen Mitteilung hervorgeht.

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    In der neuen Einheit werden mehrere zentrale Projekte zusammengelegt: das Forschungsteam hinter den KI-Modellen der Qwen-Reihe, verschiedene Produktentwicklungsprogramme sowie Anwendungen für Unternehmen. Auch der Kollaborationsdienst DingTalk sowie Geräte aus der Quark-Produktlinie – darunter intelligente Brillen – sollen künftig unter dem Dach von ATH organisiert werden.

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    Mit der Neustrukturierung will Alibaba die Zusammenarbeit zwischen Forschung, Produktentwicklung und Vertrieb beschleunigen. Gleichzeitig signalisiert der Konzern, dass künftig stärker die Monetarisierung von KI im Mittelpunkt stehen soll. Der Name der Einheit verweist auf sogenannte Tokens, also Recheneinheiten, über die viele KI-Dienste ihre Nutzung abrechnen.

    Die Herausforderung für chinesische KI-Unternehmen ist dabei nicht nur technologischer Natur. Während westliche Anbieter wie OpenAI oder Anthropic zunehmend Einnahmen über kostenpflichtige Software-Abos generieren, tun sich viele chinesische Anbieter schwerer mit der Monetarisierung. Zahlreiche Modelle sind als Open-Source-Version kostenlos verfügbar, wodurch Preisdruck entsteht.

    Alibaba hatte zuletzt Milliarden Yuan investiert, um seine KI-Anwendungen stärker im Verbrauchermarkt zu etablieren. Die Qwen-App liegt jedoch weiterhin hinter Konkurrenzprodukten wie dem Chatbot Doubao des TikTok-Mutterkonzerns ByteDance.

    Alibaba legt am Donnerstag seine Quartalszahlen vor. Die Aktie notiert derzeit bei 137 US-Dollar und liegt auf 12-Monatssicht rund 4 Prozent im Minus. Sie notiert noch weit unter ihrem Jahrenhoch im September bei über 190 US-Dollar.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 119,6EUR auf Tradegate (17. März 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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