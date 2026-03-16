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    Israel würde niemals Atomwaffen gegen Iran einsetzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel besitzt laut Sipri ca neunzig Nuklearwaffen
    • Trump sagte dass Israel soetwas niemals tun wuerde
    • Politik der bewussten Zweideutigkeit wird verfolgt
    Trump - Israel würde niemals Atomwaffen gegen Iran einsetzen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel ist seit langem als regionale Atommacht bekannt - hat den Besitz von Nuklearwaffen aber nie offiziell zugegeben. Nun hat US-Präsident Donald Trump auf eine Reporterfrage eine Antwort gegeben, die aufhorchen lässt. Könnte Israel den Einsatz einer Atomwaffe in Erwägung ziehen? "Israel würde so etwas niemals tun", sagte Trump in Washington auf eine Frage eines Journalisten.

    Der hatte den Präsidenten mit einer Äußerung von Trumps KI-Beauftragten David Sacks konfrontiert. Sacks hatte in einem Podcast vor dem Szenario gewarnt, dass Israel im Krieg erheblich zerstört werden könnte. Zudem sagte Sacks: "Man muss befürchten, dass Israel den Krieg eskalieren lässt, indem es den Einsatz einer Atomwaffe in Erwägung zieht." Der Reporter fragte Trump, ob Sacks diese Einschätzung mit ihm geteilt habe. Daraufhin gab Trump seine Antwort.

    Israel verfolgt seit Jahren eine Politik der bewussten Zweideutigkeit, um Konfrontationen über sein Atomprogramm aus dem Weg zu gehen. Israelische Spitzenpolitiker haben mehrfach betont, Israel werde "nicht als erstes Land im Nahen Osten Atomwaffen einführen". Nach Schätzungen des Friedensforschungsinstituts Sipri verfügt Israel über 90 nukleare Sprengköpfe./jcf/DP/stw





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