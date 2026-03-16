Iran warnt USA vor weiterem Angriff auf Ölinsel Charg

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Sprecher der iranischen Streitkräfte, Abolfasl Schekartschi, droht den USA für den Fall weiterer Angriffe auf die Ölinsel Charg mit Vergeltung. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim sagte er, dass der Iran sämtliche Öl- und Gasanlagen von Staaten zerstören werde, die an möglichen Angriffen beteiligt seien.

Am Samstag hatte das US-Militär nach Angaben des Regionalkommandos Centcom rund 90 Ziele auf der für den iranischen Ölexport zentralen Insel bombardiert. US-Präsident Donald Trump warnte zudem, jede Behinderung der Schifffahrt in der Straße von Hormus werde seine bisherige Zurückhaltung gegenüber der iranischen Ölinfrastruktur auf der Insel beenden./da/DP/stw



