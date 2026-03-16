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    Selenskyj

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    Russische Offensive vereitelt

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine vereitelt geplante strategische Offensiven
    • Selenskyj dankt Einheiten fuer ihren Mut und Kraft
    • Russischer Vormarsch geriet zuletzt ins Stockennun
    Selenskyj - Russische Offensive vereitelt
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Der Ukraine ist es nach Angaben ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gelungen, eine für den März geplante strategische Offensive des russischen Militärs zu vereiteln. "Und auch wenn die Attacken stetig sind und die Sturmversuche anhalten, ist ihre Intensität und der Maßstab der Auseinandersetzung nicht so groß, wie die Russen das geplant und ihre Kommandeure das der politischen Führung versprochen haben", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

    Selenskyj bedankte sich in dem Zusammenhang bei den Einheiten verschiedener Frontabschnitte für ihre Zähigkeit und ihren Durchhaltewillen. Nach Angaben unabhängiger Militärexperten ist der Vormarsch der russischen Truppen zuletzt ins Stocken geraten. An einigen Frontabschnitten, speziell im Süden des Landes, konnten die Ukrainer demnach bei Gegenangriffen sogar Territorium zurückerobern. Die Lage bleibt für die Verteidiger aufgrund des anhaltenden Soldatenmangels allerdings schwierig./bal/DP/stw





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