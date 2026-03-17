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    Sozialverband begrüßt "Spritpreis-Taskforce" der Koalition

    Wirtschaft - Sozialverband begrüßt Spritpreis-Taskforce der Koalition
    Foto: Aral-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat die von der Regierungskoalition eingerichtete "Spritpreis-Taskforce" begrüßt und Maßnahmen zum Schutz von Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen gefordert.

    Es sei "gut, dass die Bundesregierung nun endlich klare Signale setzt" und versucht, Bürger vor "explodierenden Preisen zu schützen", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Insbesondere in ländlichen Regionen gibt es für Arbeitswege, Einkäufe und Arzttermine häufig keine Alternative zum Auto."

    Scharfe Kritik übte Engelmeier an den Mineralölkonzernen. "Es kann nicht sein, dass Konzerne Krisen nutzen, um sich die Taschen zu füllen", sagte sie. Die steigenden Spritpreise stellten "für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen eine überproportionale Belastung" dar. "Hier muss jetzt gehandelt werden", so Engelmeier weiter.

    Am Montag hatte eine von der Koalition eingesetzte Taskforce über den starken Anstieg der Sprit- und Energiepreise beraten.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Capcom Aktie

    Die Capcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 19,54 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Capcom Aktie um +7,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Capcom bezifferte sich zuletzt auf 10,41 Mrd..

    Capcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 40,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.




    Verfasst von Redaktion dts
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