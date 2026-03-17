Nscale und Microsoft kündigen Zusammenarbeit mit NVIDIA und Caterpillar an, um 1,35 GW NVIDIA Vera Rubin NVL72 GPUs auf dem Flagship AI Factory Campus in West Virginia bereitzustellen

Nscale erwirbt den Monarch Compute Campus – das erste erste bundesstaatlich zertifizierte KI-Mikronetz in den USA mit einem Potenzial von bis zu 8 GW+ an vor Ort betriebenem Mikronetz

Nscale unterzeichnet Absichtserklärung mit Microsoft für bis zu 1,35 GW an KI-Rechenleistung mit NVIDIA Vera Rubin NVL72 GPUs

Gründung von Nscale Energy & Power, Positionierung von Nscale als Global Flagship Deployment Partner für NVIDIA Vera Rubin Architecture, NVIDIA DSX AI Factory

SAN JOSE, Kalifornien, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Nscale hat eine Absichtserklärung mit Microsoft unterzeichnet, um 1,35 Gigawatt KI-Rechenkapazität bereitzustellen und den West Virginia Monarch AI-Campus als globales Flagship für NVIDIAs Vera Rubin-GPUs der nächsten Generation als Vera Rubin NVL72-Systeme einzurichten, die mit dem NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory-Referenzdesign entwickelt wurden.

Nscale kündigte heute auch die Akquisition der American Intelligence & Power Corporation („AIPCorp") an, die von Fidelis New Energy und 8090 Industries gesponsert wird. Dazu gehört der Monarch Compute Campus, ein mehr als 900 Hektar großer Standort in Mason County, West Virginia, und das erste staatlich zertifizierte KI-Mikronetz der Vereinigten Staaten mit einer auf über acht Gigawatt skalierbaren Stromkapazität.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Microsoft wird Nscale eine fortschrittliche KI-Rechenzentrumsinfrastruktur aufbauen und betreiben, um diesen groß angelegten GPU-Einsatz auf der Grundlage der neuesten Generation von NVIDIA Vera Rubin NVL72-GPUs und zukünftigen Technologien zu hosten. Die Bereitstellung wird in mehreren Tranchen ab Ende 2027 erfolgen, wodurch eine der größten dedizierten KI-Rechenanlagen der Welt entsteht.

Die geplante Infrastruktur wird auf der Grundlage eines langfristigen Rahmens betrieben, der eine anfängliche mehrjährige Laufzeit für Computing-Services und eine langfristige Mietstruktur für das Rechenzentrum umfasst, die den Umfang und die strategische Bedeutung der Einrichtung widerspiegelt. Damit wird der Campus zu einer der wichtigsten Einrichtungen für die nächste Generation von KI-Trainings- und Inferenzkapazitäten in den Vereinigten Staaten.

„Diese Zusammenarbeit mit Microsoft ist ein entscheidender Meilenstein sowohl für Nscale als auch für die Entwicklung des Monarch Campus", sagte Josh Payne, CEO von Nscale. „Durch die Integration unserer spezialisierten KI-Infrastruktur mit der globalen Plattform von Microsoft schaffen wir eine Grundlage für Innovationen, die mit den ehrgeizigsten KI-Modellen der Welt skalieren können."