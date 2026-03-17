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    Werk von Piramal Pharma Solutions im schottischen Grangemouth liefert erfolgreich die 1.500ste ADC-Charge aus

    Werk von Piramal Pharma Solutions im schottischen Grangemouth liefert erfolgreich die 1.500ste ADC-Charge aus
    Foto: adobe.stock.com
    • Dieser wichtige Meilenstein ist ein Beweis für die fortschrittlichen Fähigkeiten, die betriebliche Effizienz und das technische Know-how im Werk. 
    • Mit ihm stärkt Piramal seine Führungsposition bei der Bereitstellung wichtiger Biokonjugat-Therapien fürPatientinnen und Patienten in Not.

    MUMBAI, Indien, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ist stolz darauf, die Fertigstellung der 1.500sten Charge des Antikörper-Wirkstoff-Konjugats (Antibody-drug conjugate, ADC) in seiner speziellen Entwicklungs- und Produktionsanlage für Biokonjugate in Grangemouth, Großbritannien, bekannt zu geben. Mit der 1500sten Charge, einer kommerziellen Onkologie-ADC-Charge, unterstreicht dieser Meilenstein die bahnbrechenden Fähigkeiten des Unternehmens und sein unermüdliches Engagement für die Patientenzentrierung.

    Das Team am Standort Grangemouth feiert die Fertigstellung der 1.500sten ADC-Charge

    Seit über zwei Jahrzehnten ist Piramal Pharma Solutions weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von ADCs. Als erstes von der FDA zugelassenes CDMO für ADCs und als erstes CDMO, das ein ADC kommerziell herstellt, beweist Piramal eine einzigartige Kompetenz in diesem Segment.

    Piramal nutzt dieses Fachwissen, um von Grangemouth aus eine umfassende Palette integrierter ADC-Lösungen anzubieten, die von Proof-of-Concept-Studien bis hin zur Herstellung im klinischen und kommerziellen Maßstab reichen. Diese Fähigkeiten machen den Standort zu einem wesentlichen Bestandteil des ADCelerate-Programms, dem schnellen, integrierten Phase-I-ADC-Programm von Piramal. Mit einem nahtlosen Technologietransfer, der von starken Programmmanagement-, Technik- und Qualitätsteams unterstützt wird, kombiniert das Programm die spezialisierten Fähigkeiten von Grangemouth mit denen des globalen Netzwerks von Piramal, um den Weg von der Forschung und Entwicklung bis zur GMP-Produktion zu rationalisieren.

    Aufbauend auf Piramals Geschichte als führender ADC-Produzent hat Grangemouth Hunderte von einzigartigen Biokonjugaten entwickelt und hat nun erfolgreich 1.500 ADC-Chargen hergestellt, einschließlich klinischer, kommerzieller und Nicht-GMP-Chargen. Aber die Einrichtung wird nicht nur durch das Erbe unterstützt, sondern auch durch die Fachleute des Science Collective, die mit ihrem technischen Wissen und ihrer strategischen Ausrichtung die Projekte zum Erfolg führen.

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