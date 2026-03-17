Trump droht mit NATO-Austritt! Hensoldt, SAP, Avrupa Minerals: Aktien für starkes Europa! Donald Trumps jüngste Drohungen gegenüber der NATO, wenn sie ihm beim selbst verursachten Schlamassel im Iran nicht helfen, zeigen erneut, wie riskant Europas Abhängigkeit von den USA und China ist. Europa muss endlich konsequent in seine eigene …



