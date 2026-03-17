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    Neue Meme-Aktie?

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    Microvast verfehlt die Erwartungen – Aktie fährt nachbörslich Achterbahn!

    Microvast verfehlt im vierten Quartal die Erwartungen klar – und schießt nachbörslich trotzdem zeitweise um 14,35 Prozent hoch. Doch schon wenig später steht die Aktie 22 Prozent im Minus. Was ist da los?

    Neue Meme-Aktie? - Microvast verfehlt die Erwartungen – Aktie fährt nachbörslich Achterbahn!
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild

    Was für ein Börsen-Krimi: Obwohl Microvast die Analysten mit seinen Zahlen für das vierte Quartal enttäuschte, legte die Aktie nach Börsenschluss zeitweise kräftig zu. Der Kurs des Batterietechnologieunternehmens sprang nach Veröffentlichung der Ergebnisse um 14,35 Prozent auf 2,55 US-Dollar. Doch schon wenig später fiel die Aktie auf 1,80 US-Dollar zurück und steht aktuell 22 Prozent im Minus.

    Im Schlussquartal blieb Microvast mit einem Umsatz von 96,4 Millionen US-Dollar 27,93 Prozent unter den Prognosen zurück. Auch beim Ergebnis je Aktie fiel die Enttäuschung deutlich aus: Anstelle des erwarteten Gewinns von 0,03 US-Dollar je Aktie wurde ein Verlust von 0,11 US-Dollar pro Aktie verzeichnet.

    Es gibt jedoch auch Grund für Optimismus: Betrachtet man das gesamte Jahr, sieht das Bild deutlich freundlicher aus. So meldete Microvast für 2025 einen Umsatz von 427,5 Millionen US-Dollar, was einem Plus von 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für viele Marktteilnehmer noch wichtiger ist, dass das bereinigte EBITDA mit 44,7 Millionen US-Dollar im positiven Bereich lag.

    Auch operativ lieferte der Konzern Stoff für Optimisten. Zwar sank die Bruttomarge im Jahr 2025 auf 28,6 Prozent nach 31,5 Prozent im Vorjahr. Sie wurde jedoch durch eine Wertberichtigung auf Lagerbestände für Energiespeichersysteme von 32,5 Millionen US-Dollar belastet. Gleichzeitig reduzierte das Unternehmen die Betriebskosten auf 118,3 Millionen US-Dollar.

    Besonders auffällig war die Entwicklung in den USA. Dort schoss der Umsatz im Jahresvergleich um 173 Prozent auf 39,3 Millionen US-Dollar nach oben. Der Markt macht aktuell nur 9 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Doch genau hier wittern Anleger offenbar Potenzial, zumal Microvast 2026 die Lokalisierung der Pack-Fertigung in Clarksville im US-Bundesstaat Tennessee vorantreiben will. Die Region EMEA blieb mit 211,9 Millionen US-Dollar und einem Anteil von 49 Prozent die wichtigste Umsatzquelle. In der Region Asien-Pazifik ging der Umsatz dagegen leicht um ein Prozent auf 176,3 Millionen US-Dollar zurück.

    Hinzu kommt der Blick nach vorn: Microvast plant, bis 2026 die Profitabilität weiter zu steigern, neue margenstarke Märkte zu erschließen und die Produktion hochzufahren. In Huzhou, China, soll Phase 3.2 der Kapazitätserweiterung bis zu 2 GWh zusätzliche Jahreskapazität bringen. Gleichzeitig stellte das Unternehmen neue Batterieplattformen für unterschiedliche Anwendungen vor und wies auf Fortschritte bei Festkörperbatterien hin.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microvast Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 2,31USD auf Nasdaq (17. März 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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