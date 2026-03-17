Über 100 % in epischer Wolframrally! Bei Almonty Industries explodieren Umsatz und Gewinn! Ist Wolfram das neue Edelmetall? Was die Kurssteigerung angeht, stellt der kritische Rohstoff jedenfalls Gold und Silber locker in den Schatten. Der Preis für das bei Regierungen, Rüstungskonzernen, Technologieunternehmen und so vielen anderen …



