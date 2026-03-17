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    Über 100 % in epischer Wolframrally! Bei Almonty Industries explodieren Umsatz und Gewinn!

    Ist Wolfram das neue Edelmetall? Was die Kurssteigerung angeht, stellt der kritische Rohstoff jedenfalls Gold und Silber locker in den Schatten. Der Preis für das bei Regierungen, Rüstungskonzernen, Technologieunternehmen und so vielen anderen …

    Über 100 % in epischer Wolframrally! Bei Almonty Industries explodieren Umsatz und Gewinn!
    Foto: esg-aktien.de
    Ist Wolfram das neue Edelmetall? Was die Kurssteigerung angeht, stellt der kritische Rohstoff jedenfalls Gold und Silber locker in den Schatten. Der Preis für das bei Regierungen, Rüstungskonzernen, Technologieunternehmen und so vielen anderen begehrte Metall ist allein im laufenden Jahr um über 100 % explodiert. Inzwischen werden über 2.200 USD je mtu bezahlt. Vor einem Jahr waren es noch unter 400 USD. Der ganz große Profiteur dieser epischen Rally ist Almonty Industries. Der Wolframproduzent hat frühzeitig in neue Minen investiert und fährt die Produktion jetzt hoch. Mit der neuen Mine in Südkorea wird man bald 40 % der weltweiten Nachfrage außerhalb Chinas decken. Gestern gab es ein Update vom Unternehmen. Analysten erwarten eine Explosion bei Umsatz und Gewinn.

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