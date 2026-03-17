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    Zahlreiche Aufzüge nicht gegen Cyberangriffe geschützt

    Für Sie zusammengefasst
    • Aufzuege digital gesteuert Cyberangriffe nehmen zu
    • TUEV Bericht macht Cybersicherheit Maengel deutlich
    • Viele Aufzuege mit erheblichen Maengel Unfallgefahr
    Tüv - Zahlreiche Aufzüge nicht gegen Cyberangriffe geschützt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Aufzüge in Wohn- und Geschäftsgebäuden werden zunehmend digital gesteuert - und sind damit potenzielle Angriffsziele für Cyberkriminelle. Doch zu wenige Anlagen sind ausreichend dagegen geschützt, wie der Tüv-Verband in seinem aktuellen Anlagensicherheitsreport mitteilt. Demnach wiesen knapp zwei Drittel der untersuchten Aufzüge im vergangenen Jahr geringfügige Mängel auf. Das waren mehr als 4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr und sogar fast 22 Prozentpunkte mehr als 2023.

    Ein wesentlicher Grund für diesen Anstieg seien Defizite bei der Cybersicherheit, betont der Tüv. "Die Betreiber sind seit mehreren Jahren dazu verpflichtet, entsprechende Schutzmaßnahmen umzusetzen und diese zu dokumentieren", hieß es. Fehle der Nachweis, führe das zu einem geringfügigen Mangel. "Hersteller und vor allem Betreiber sollten die Cybersicherheit ernst nehmen und ihren Pflichten nachkommen."

    "Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen"

    Insgesamt wurden im vergangenen Jahr knapp 723.300 Aufzugsanlagen überprüft. Mehr als jeder zehnte Aufzug wies dabei sogenannte erhebliche Mängel auf. Bei 0,8 Prozent beziehungsweise 5.800 Anlagen wies der Tüv gar gefährliche Mängel auf. 3.000 dieser Aufzüge wurden unverzüglich stillgelegt, weil sie eine Gefahr für Leib und Leben darstellten.

    Grund dafür waren unter anderem verschlissene Tragseile. "Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen", teilte der Tüv weiter mit. "Deren Zahl kann mit dem bewährten Zusammenspiel von regelmäßiger Wartung durch den Betreiber, unabhängiger Prüfung und behördlicher Überwachung auf einem Minimum gehalten werden."/maa/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kone Registered (B) Aktie

    Die Kone Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 55,51 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kone Registered (B) Aktie um -4,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kone Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 25,16 Mrd..

    Kone Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.




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