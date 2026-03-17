Körber-Chef sieht deutsches Exportmodell bedroht

Unter dem deutschen Exportmodell wird gemeinhin eine Wachstumsstrategie verstanden, die auf der Ausfuhr hochwertiger Güter fußt. Seifert nannte die Stichwörter "Innovationsführerschaft, Erfinderreichtum und Unternehmertum".

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Chef des Technologiekonzerns Körber, Stephan Seifert, sieht das deutsche Exportmodell bedroht. "Unser langfristiger Wohlstand kommt ganz wesentlich vom Export, aber wir werden unsere Position und unseren Wohlstand nicht halten können, wenn wir so weitermachen wie bisher", sagte Seifert im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

"Das Geschäftsmodell Deutschland muss sich neu erfinden", sagte Seifert weiter. Wichtig sei, Zugriff auf führende Technologien des 21. Jahrhunderts wie Künstliche Intelligenz zu bekommen. Dazu rät der Vorstandsvorsitzende zu Partnerschaften mit Firmen im Ausland - besonders den USA und Asien. Der Technologiekonzern Siemens mache das etwa beispielhaft.

Körber arbeitet den Angaben nach mit Firmen im Ausland zusammen und kauft zu, um Zugang zu Technologien und Märkten zu erhalten.

Wettbewerb aus China setzt Mittelstand zu



Dem Mittelstand - Seifert zählt Körber dazu - setze vor allem Wettbewerb aus China zu. Seifert sagte: "Der Wettbewerb wird jeden Tag sichtbarer, virulenter." Deutschland verliere jeden Tag an relativer Wettbewerbsfähigkeit.

Der Begriff Mittelstand ist nicht einheitlich definiert: Die Förderbank KfW versteht darunter etwa Unternehmen mit nicht mehr als 500 Beschäftigten und 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Andere definieren den Begriff über die Eigentümerstruktur. Körber etwa ist ein Stiftungsunternehmen, das einen Teil seines Gewinns an die gemeinnützige Körber-Stiftung abgibt.

Erwartungen an Regierung haben sich nicht erfüllt



Von der schwarz-roten Bundesregierung zeigte sich Seifert enttäuscht. "Ich war sehr hoffnungsvoll am Tag nach der Bundestagswahl. Heute muss ich sagen, dass viele Ankündigungen nicht umgesetzt worden sind."

Von der Regierung erwartet Seifert mehr Konstanz. Die geplante Teil-Abkehr der EU-Kommission vom sogenannten Verbrenner-Aus - die Bundesregierung unterstützt den Kurs der Kommission - nannte er als Beispiel. Investitionen in neue Technologien wie Batteriezellen werde das nicht stärken. In den vergangenen 20 Jahren sei eine verlässliche Industrie- und Wirtschaftspolitik verloren gegangen.

Vom reinen Maschinenbauer zum Technologiekonzern



Die Ursprünge Körbers reichen bis 1946 zurück. Das Unternehmen belieferte als Maschinenbauer vor allem die Tabakindustrie, später kamen Bereiche wie Papier und Schleiftechnik hinzu. Seifert leitete nach eigener Aussage zwischen Ende 2016 und Anfang 2017 einen Jahre zuvor angekündigten Umbau ein: Körber gab mehrere konventionelle Geschäftsfelder ab und kaufte an anderer Stelle zu - etwa im Softwarebereich.

Inzwischen ist Körber in die Bereiche Pharma, Supply-Chain und Technologies (Deutsch: Lieferkette und Technologien) gegliedert. Körber bietet vor allem Maschinen, Anlagen und Software an. Laut Website hat der Konzern rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten weltweit. Den genauen Jahresüberschuss nennt das nicht börsennotierte Unternehmen nicht./lkm/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 221,7 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,60 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 175,40 Mrd.. Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von +2,65 %/+48,27 % bedeutet.



