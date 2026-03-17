DAX-FLASH
Kaum verändert erwartet - Brent-Ölpreis leicht gestiegen
- Dax startet verhalten bei leicht hoeherem Oelpreis
- Brent Preis liegt leicht hoeher als am Vortag heute
- Iran blockiert Strasse von Hormus und sorgt fuerdas
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem soliden Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag bei einem wieder leicht höheren Ölpreis verhalten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex für den zwölften Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran etwa drei Stunden vor dem Xetra-Start neun Punkte tiefer auf 23.555 Punkte.
Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 102,5 Dollar etwas mehr als tags zuvor. Zum Start der Vorwoche war mit fast 120 Dollar noch der höchste Stand seit 2022 erreicht worden, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen entsprechend alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.
Irans Außenminister dementierte einen Bericht, wonach er Kontakt mit dem US-Sondergesandten habe. Diese Behauptungen seien darauf angelegt, Ölmarktakteure und die Öffentlichkeit zu täuschen./ag/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
DAX........Start in die Verfallswoche
Trading-Plan für morgen
- Ausgangslage: Aktueller Kursbereich um 23.670. Relevante Unterstützungs- und Widerstandszonen liegen bei 23.410, 23.580 sowie 23.970.
- Szenario 1 – Bearisher Verlauf:
- Fällt der Markt in Richtung des Gaps bei 23.410, wird dort zunächst die Reaktion beobachtet.
- Bruch der 23.410 nach unten: erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 23.200.
- Stabilisierung an der 23.410: Dreht der Kurs dort nach oben und überschreitet erneut 23.580, ergibt sich ein mögliches Long-Szenario mit Zielbereich 23.970.
- Szenario 2 – Reaktion im oberen Bereich:
- Erreicht der Markt die Zone um 23.970, wird auf Umkehrsignale bzw. Umkehrkerzen geachtet.
- Bestätigt sich eine Schwäche, ist eine Korrekturbewegung zurück in Richtung 23.580 wahrscheinlich.
- Bei anhaltendem Verkaufsdruck kann sich die Bewegung anschließend erneut bis in den Bereich 23.410 ausdehnen.
Fokus: Reaktionen an den Schlüsselzonen 23.410 – 23.580 – 23.970 und entsprechende Bestätigung durch Price-Action.