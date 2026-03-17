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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 30. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts und Finanztermine bis Montag 30 Maerz2
    • Konjunktur ZEW Erzeugerpreise Hausverkaeufe USA123
    • Sonstige Termine Konferenzen Gipfel SecIT Hannover
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 30. März 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 30. März

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    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen (10.30 h Pk)
    07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen
    09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen (11.00 Pk)
    09:00 DEU: Sartorius, Capital Markets Day
    11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk, Frankfurt 17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz
    22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen
    23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

    DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen
    USA: Qualcomm, Hauptversammlung
    USA: Nvidia, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 DEU: ZEW-Index 3/26
    15:00 USA: Frühindikator 2/26
    15:00 USA: Hausverkäufe 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland

    GBR: Morgan Stanley European Financials Conference in London (bis 18.3.26) u.a. mit Rede von Deutsche Bank CEO Christian Sewing (11.00 Uhr) sowie mit Rede von Commerzbank CEO Bettina Orlopp (13.00 Uhr)

    DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

    DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung
    07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk)
    07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 (8.30 Analystencall) 07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall) 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk) 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen (detailliert)
    08:00 AUT: Verbund AG, fJahreszahlen
    09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz 18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung
    21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen

    DEU: Munich Re, Geschäftsbericht
    USA: Macy's, Q4-Zahlen
    USA: General Mills, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 1/26
    08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 1/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26
    15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26
    15:30 USA: EIA Ölbericht
    19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen

    09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.)

    DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.)

    DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.)

    DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 NOR: Equnior, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Init, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 Pk)
    07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen
    07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Call) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 Pk)
    07:00 CHE: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert)
    07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
    07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen
    10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk
    10:00 DEU: NordLB, Bilanz-Pk (14.00 Analystencall)
    10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung
    11:30 CHN: Alibaba, Q4-Zahlen
    14:00 ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029 21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen

    CHE: Givaudan, Hauptversammlung
    DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen
    DEU: Continental, Geschäftsbericht
    DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Exasol, Jahreszahlen
    DEU: OHB, Jahreszahlen
    DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen
    DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen
    DEU: DMG Mori, Jahreszahlen
    DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day
    DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen
    DEU: Demire, Jahreszahlen
    GBR: Accenture, Q2-Zahlen
    ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: BoJ, Zinsentscheid
    08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26
    14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk)
    15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26
    15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

    BEL: EU-Gipfel (bis 20.3.26)

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)

    DEU: Voraussichtlich Erstnotiz Rüstungszulieferer Vincorion Frankfurter Börse DEU: Freenet, Jahreszahlen (endgültig) und Geschäftsbericht DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen
    DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen
    DEU: Max Automation, Jahreszahlen
    DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen
    DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen
    DEU: Westag, Jahreszahlen
    USA: Carnival, Q1-Zahlen
    USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 1/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q4/25 und Jahr 2025 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 2/26
    08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 1/26
    08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor
    08:45 FRA: Löhne Q4/25
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26
    10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26
    11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz

    BEL: EU-Gipfel (Ende)

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszaheln (detailliert)
    DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht
    DEU: Pro DV, Jahreszahlen
    DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26
    12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 3/26
    13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26
    15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes

    DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen
    10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26
    10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Produktivität Q4/25 (endgültig)
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos

    DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie

    DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz
    09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen und Update Strategie (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Otto, Jahrespressekonferenz, Hamburg
    10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
    13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung
    15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung
    16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung
    18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung

    DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025
    DEU: Fresenius, Geschäftsbericht 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig)
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig)
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 2/26
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26
    09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26
    09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26
    10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26
    13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26
    13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25
    15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26
    15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Industrieproduktion 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M. Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde (9.45 Uhr)

    DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen
    07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 Analystencall)
    07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen
    07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Elringklinger, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Keonig & Buaer, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Hensoldt, Geschäftsbericht
    07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht
    08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)
    08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen
    08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen
    09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    09:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen
    09:00 DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh 10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital) 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin
    10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung
    12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung
    12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
    14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung
    15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung
    16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung
    17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
    18:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (detailliert)
    20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung

    DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)
    DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)
    GBR: 3i Group, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: GfK-Konsumklima 4/26
    08:45 FRA: Geschäftslima 3/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26
    09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26
    10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26
    10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

    13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

    CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde
    ++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun

    FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN

    07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen
    10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk
    11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
    02:30 CHN: Industriegewinne 2/26
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26
    15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen
    07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26
    08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26
    09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26
    11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

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    WOCHENVORSCHAU Termine bis 30. März 2026 Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 30. März ^ - DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Dermapharm, …
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