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    Hohe Gaspreise erschweren Vorrat für den Winter

    Für Sie zusammengefasst
    • Gasspeicher wiederbefuellen ist jetzt vorrangig zu
    • Marktanreize zur Befuellung der Speicher sind sehr
    • Externe Schocks koennen Anreize schnell aushebeln1
    Hohe Gaspreise erschweren Vorrat für den Winter
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der derzeitigen Entwicklungen auf den internationalen Gasmärkten wird die Wiederbefüllung der Gasspeicher in diesem Jahr nach Einschätzung der Speicherbetreiber eine große Herausforderung. Die Schließung der Straße von Hormus führe zwar nicht unmittelbar zu technischen Einschränkungen für die Gasversorgung Europas oder für die Befüllung der Speicher in Deutschland, sie habe jedoch zu erheblichen Preissteigerungen auf den globalen LNG-Märkten geführt, teilte die Initiative Energien Speichern (Ines) mit.

    Gas sei für den kommenden Winter derzeit günstiger als für den Sommer verfügbar. Damit fehlten dem Markt derzeit jegliche ökonomischen Anreize zur Einspeicherung von Gas in die Speicher. Vor dem Hintergrund der historisch niedrigen Ausgangsfüllstände stelle dies ein erhebliches Risiko für die Vorbereitung der kommenden Winterversorgung dar.

    Aktuelle Entwicklungen zeigen Reformbedarf

    "Die Versorgung für den restlichen Winter ist gesichert. Die eigentliche Herausforderung liegt jetzt vor uns - bei der Wiederbefüllung der Speicher für den kommenden Winter", sagte Ines-Geschäftsführer Sebastian Heinermann. "Der Status quo ist nicht tragfähig - bestehende Mechanismen sichern die Gasversorgungssicherheit nicht ausreichend ab, weil die Anreize zur Befüllung der Gasspeicher unzureichend sind." Der gesetzliche und regulatorische Rahmen müsse weiterentwickelt werden.

    Die Situation derzeit zeige zudem, dass externe geopolitische Schocks die Marktanreize in kürzester Zeit vollständig aushebeln könnten, teilte der Verband Ines mit./cab/DP/zb





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