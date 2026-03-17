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    Basler AG 2025: Starkes Jahresende am oberen Prognoseende

    Basler setzt 2025 ein starkes Ausrufezeichen: Umsatz, Ergebnis und Cashflow legen kräftig zu – getragen von Großprojekten weltweit und früheren Weichenstellungen.

    Basler AG 2025: Starkes Jahresende am oberen Prognoseende
    Foto: Basler AG
    • Basler schließt 2025 am oberen Ende der erhöhten Prognose ab (Prognose Ende Okt.: Umsatz 220,0–225,0 Mio. €; EBT-Marge 5,5–7,5 %).
    • Umsatz steigt um 22 % auf 224,5 Mio. € (2024: 183,7 Mio. €); Auftragseingang steigt um 23 % auf 237,1 Mio. €.
    • Starkes Ergebniswachstum: EBITDA 34,9 Mio. € (2024: 9,3 Mio., >100 % Steigerung); EBT 16,2 Mio. € (2024 adj.: -12,6 Mio. €).
    • EBT‑Marge 7,2 % (2024 adj.: -6,9 %); Jahresüberschuss 11,6 Mio. € (2024 adj.: -14,2 Mio. €).
    • Freier Cashflow deutlich verbessert auf 18,5 Mio. € (2024: 2,6 Mio. €); Treiber sind größere Kundenprojekte (China, USA: Logistik, KI‑Hardware, Batterieproduktion), Belebung Europa sowie frühere Restrukturierungs‑ und Strategie‑maßnahmen.
    • Zahlen sind vorläufig und vorbehaltlich Testat der Wirtschaftsprüfer sowie Zustimmung des Aufsichtsrats; endgültige Ergebnisse und Prognose 2026 folgen am 31. März 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Basler ist am 31.03.2026.


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