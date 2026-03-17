JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Aktientauschangebot für die Commerzbank eröffneten sich die Italiener mittel- und langfristige Optionen auf die Frankfurter, schrieb Delphine Lee am Montagabend. Die Unicredit nutze so opportunistisch aus, dass Commerzbank-Aktien im bisherigen Jahresverlauf schlechter gelaufen seien als ihre eigenen. Die Bewertung der Commerzbank halte die Unicredit allerdings davon ab, eine deutliche Übernahmeprämie zu bieten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 63,97EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 07:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 87
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87
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