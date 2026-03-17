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    Sartorius Vz. fokussiert auf Biopharma und setzt neue Wachstumsziele

    Sartorius richtet den Blick klar nach vorn: Mit Fokus auf Biopharma, neuen Technologien und höherer Effizienz will das Unternehmen Wachstum und Profitabilität deutlich steigern.

    Sartorius Vz. fokussiert auf Biopharma und setzt neue Wachstumsziele
    Foto: Sartorius
    • Sartorius schärft seine Strategie mit klarem Fokus auf Biopharma-Kunden und will Kernkompetenzen stärken sowie aufstrebende Felder (z. B. Zell‑ und Gentherapien, fortschrittliche Zellmodelle, Prozessanalytik, analytische Charakterisierung) gezielt ausbauen.
    • Das Unternehmen strebt ab 2027 ein organisches, wechselkursbereinigtes Konzernumsatzwachstum von 8–11 % p.a. an und will die relevanten Märkte jährlich um rund 100–200 Basispunkte übertreffen.
    • Segmentziele: Für Bioprocess Solutions werden 9–12 % p.a. (wechselkursbereinigt) erwartet, für Lab Products & Services 5–7 % p.a. (wechselkursbereinigt).
    • Marktkontext: Sartorius geht mittelfristig von einem Marktwachstum der relevanten Märkte von etwa 7–9 % p.a. aus (Bioprozess: ~8–10 %; Laborsparte: ~4–6 %).
    • Profitabilität: Die bereinigte EBITDA‑Marge soll jährlich um rund 50–75 Basispunkte steigen; Treiber sind Skaleneffekte, operative Optimierungen und ein höherer Umsatzanteil margenstarker Verbrauchsmaterialien (Bioprozess: +60–85 bp p.a.; Labor: +20–30 bp p.a.).
    • Operative Maßnahmen: Sartorius will das Kundenerlebnis verbessern und die operative Effizienz in Lieferkette, Produktqualität und Service steigern; das Unternehmen erzielte 2025 einen Umsatz von rund 3,5 Mrd. € und beschäftigt über 14.000 Mitarbeitende.

    Der nächste wichtige Termin, Kapitalmarkttag, bei Sartorius Vz. ist am 17.03.2026.

    Der Kurs von Sartorius Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 206,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,65 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 207,05EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.012,12PKT (+1,01 %).


    Sartorius Vz.

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    ISIN:DE0007165631WKN:716563





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