Springer Nature: Starkes Jahr 2025 – Wachstum für 2026 erwartet!

Springer Nature erzielte im Jahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 6,2 % und ein organisches Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses von 9,2 %

Das Segment Research wuchs um 7,4 % im Umsatz, mit einem starken Open Access-Geschäft und einer Steigerung der veröffentlichten Artikel um über 12 %

Der Free Cashflow stieg um 79 Mio. € auf 298 Mio. €, die Nettoverschuldung sank um 0,4 Mrd. € auf 1,2 Mrd. €, und der Verschuldungsgrad wurde auf 1,7 x reduziert

Für 2026 wird ein organisches Umsatzwachstum von 5-6 % sowie eine Verbesserung der operativen Marge um ca. 30 Basispunkte erwartet

Das bereinigte Periodenergebnis je Aktie betrug 1,93 €, mit einer vorgeschlagenen Dividende von 0,83 € je Aktie

Das Unternehmen setzt weiterhin auf Investitionen in Technologie und KI, um das Wachstum zu fördern und die Verbreitung von Wissen zu beschleunigen

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Finanzberichts für das Geschäftsjahr 2025, bei Springer Nature ist am 17.03.2026.

Der Kurs von Springer Nature lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,010EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im Minus.

17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,560EUR das entspricht einem Plus von +3,66 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.778,79PKT (+0,01 %).





