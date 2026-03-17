    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpringer Nature AktievorwärtsNachrichten zu Springer Nature
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Springer Nature: Starkes Jahr 2025 – Wachstum für 2026 erwartet!

    Starkes Wachstum, sinkende Schulden und hohe Investitionen in KI: Springer Nature legt 2025 beeindruckende Zahlen vor und stellt die Weichen für weiteres profitables Wachstum.

    Springer Nature: Starkes Jahr 2025 – Wachstum für 2026 erwartet!
    • Springer Nature erzielte im Jahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 6,2 % und ein organisches Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses von 9,2 %
    • Das Segment Research wuchs um 7,4 % im Umsatz, mit einem starken Open Access-Geschäft und einer Steigerung der veröffentlichten Artikel um über 12 %
    • Der Free Cashflow stieg um 79 Mio. € auf 298 Mio. €, die Nettoverschuldung sank um 0,4 Mrd. € auf 1,2 Mrd. €, und der Verschuldungsgrad wurde auf 1,7 x reduziert
    • Für 2026 wird ein organisches Umsatzwachstum von 5-6 % sowie eine Verbesserung der operativen Marge um ca. 30 Basispunkte erwartet
    • Das bereinigte Periodenergebnis je Aktie betrug 1,93 €, mit einer vorgeschlagenen Dividende von 0,83 € je Aktie
    • Das Unternehmen setzt weiterhin auf Investitionen in Technologie und KI, um das Wachstum zu fördern und die Verbreitung von Wissen zu beschleunigen

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Finanzberichts für das Geschäftsjahr 2025, bei Springer Nature ist am 17.03.2026.

    Der Kurs von Springer Nature lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,010EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im Minus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,560EUR das entspricht einem Plus von +3,66 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.778,79PKT (+0,01 %).


    Springer Nature

    +7,57 %
    +5,40 %
    +3,71 %
    -17,21 %
    -35,77 %
    -29,57 %
    ISIN:DE000SPG1003WKN:SPG100





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Springer Nature: Starkes Jahr 2025 – Wachstum für 2026 erwartet! Starkes Wachstum, sinkende Schulden und hohe Investitionen in KI: Springer Nature legt 2025 beeindruckende Zahlen vor und stellt die Weichen für weiteres profitables Wachstum.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     