GOLDMAN SACHS stuft ENEL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 11,50 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi traut dem italienischen Versorger bis 2030 im besten Fall ein jährliches Ergebniswachstum von 8 Prozent zu, wie er am Dienstag schrieb. Voraussetzung dafür seien deutliche Einsparungen und ein weiterer Schuldenabbau. Das Konzernziel von plus 6 Prozent per annum hält Gandolfi für eher konservativ./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 9,616EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 07:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,00

Kursziel alt: 11,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,00 € , was eine Steigerung von +24,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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