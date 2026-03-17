Sony Semiconductor Solutions bringt 4K-Bildsensor für Überwachungskameras mit den branchenweit kleinsten LOFIC-Pixeln (1,45 µm) auf den Markt

ATSUGI, Japan, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) hat heute die bevorstehende Markteinführung des IMX908 bekannt gegeben, eines 4K-CMOS-Bildsensors für Überwachungskameras mit den branchenweit kleinsten *1 1,45 µm LOFIC *2 -Pixeln.

Der neue Sensor nutzt die neu entwickelten LOFIC-Pixel, um einen hohen Dynamikbereich von 96 dB bei 4K-Auflösung mit einer einzigen Belichtung zu erreichen. Darauf aufbauend liefert die verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen eine hochwertige Bildgebung mit weniger Überbelichtung, weniger Verlust von Schattendetails und weniger Rauschen sowohl in kontrastreichen Umgebungen als auch an dunklen Orten im Vergleich zu herkömmlichen Produkten.

Der neue Sensor erweitert das Produktangebot von SSS um hochauflösende und hochdynamische Produkte für Sicherheitskameranwendungen, die eine hochpräzise Bilderkennung in einer Vielzahl von Innen- und Außenumgebungen erfordern, und trägt damit zu einer sichereren Gesellschaft bei.

*1 Unter den CMOS-Bildsensoren für Sicherheitskameranwendungen. Laut einer Studie von Sony (Stand: Ankündigung vom 17. März 2026). *2 Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC).

Name des Modells Datum des Probenversands

(geplant) IMX908 1/2,8-Typ (6,42 mm Diagonale)

8,4-Megapixel-Effektivwert*3 CMOS-Bildsensor Ende März 2026

*3 Basierend auf der Methode der effektiven Pixelspezifikation des Bildsensors.

Hauptmerkmale

■ Kompaktes Design und 4K-Auflösung dank der branchenweit kleinsten*1 1,45 µm LOFIC-Pixel

Der neue Sensor ist mit neu entwickelten LOFIC-Pixeln ausgestattet. Die LOFIC-Struktur bietet eine effizientere Ladungsakkumulation und Spannungsumwandlung als herkömmliche Produkte und trägt so zu einer erhöhten Sensorsättigungsladung und einer verbesserten Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen bei. Die Struktur ermöglicht außerdem die branchenweit kleinsten*1 1,45-µm-Einzelpixel und liefert 4K-Auflösung auf einem kompakten 1/2,8-Zoll-Sensor.