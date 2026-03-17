GOLDMAN SACHS stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 18,50 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate attestierte dem Werbekonzern am Montagabend in seiner Rückschau auf die Bilanz ein starkes operatives Ergebnis und starke Barmittelzuflüsse bei solidem Wachstum im unsicheren Umfeld. Chancen und Risiken hielten sich momentan die Waage./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 19,53EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.