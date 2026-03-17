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    UmweltBank AG / Kooperation im Privatkundengeschäft: UmweltBank AG ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Triodos Bank Deutschland kooperiert mit UmweltBank
    • Kunden wechseln zur UmweltBank fuer Girokonto plus
    • UmweltBank foerdert erneuerbar Energie und Wohnbau
    OTS - UmweltBank AG / Kooperation im Privatkundengeschäft: UmweltBank AG ...
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Kooperation im Privatkundengeschäft: UmweltBank AG ermöglicht Privatkunden der Triodos Bank N.V. Deutschland Fortführung ihrer nachhaltigen Bankgeschäfte
    Nürnberg (ots) - Die Triodos Bank N.V. Deutschland unterstützt ihre Kundinnen und Kunden bei einem Wechsel zur UmweltBank AG. Nachdem die Triodos Bank angekündigt hatte, ihr Deutschlandgeschäft bis 2027 einzustellen, hat sie nun eine Kooperation mit der UmweltBank geschlossen. Die Zusammenarbeit der beiden Finanzinstitute zielt darauf ab, den Kunden der Triodos Bank Deutschland eine attraktive Perspektive für ihre Bankgeschäfte aufzuzeigen. Diese können ihre nachhaltigen Bankgeschäfte bei der UmweltBank fortführen und profitieren von einem umfangreichen Produktangebot, persönlichem Kundenservice und attraktiven Konditionen.

    "Nachhaltigkeit ist seit unserer Gründung fest in unserem Kerngeschäft verankert. Diese Haltung bewahren wir, auch wenn wir den deutschen Markt verlassen", sagt Dennis Schwarzer, Geschäftsleiter der Triodos Bank N.V. Deutschland und ergänzt: "Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden eine Alternative aufzeigen, mit der sie ihr Geld weiterhin wirkungsvoll für gesellschaftlichen und ökologischen Wandel einsetzen können. Mit der UmweltBank haben wir eine Partnerin gefunden, die unsere Werte teilt."

    "Wir freuen uns sehr, den bisherigen Kundinnen und Kunden der Triodos Bank Deutschland eine neue nachhaltige Heimat für ihr Geld anbieten zu können. Bei der UmweltBank erwartet sie ein attraktives Produktportfolio - von Tagesgeld über Girokonto bis hin zu Fonds sowie ETFs. Und das zu attraktiven Konditionen. Wir laden alle Triodos-Kunden herzlich ein, die UmweltBank kennenzulernen und gemeinsam mit uns Geld für eine lebenswerte Welt einzusetzen", kommentiert Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank.

    Weitere Informationen:

    www.umweltbank.de/triodos
    (https://www.zimpel-online.de/api/mailings/1022566/umweltbank.de/triodos)

    Über die UmweltBank AG

    Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

    Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

    Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

    Pressekontakt:

    Oliver Patzsch
    Pressesprecher
    Manager Investor Relations

    UmweltBank AG
    Laufertorgraben 6
    90489 Nürnberg

    Tel: 0911 / 53 08 - 1305
    E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
    Internet: http://www.umweltbank.de
    Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

    Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
    Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
    Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6236920 OTS: UmweltBank AG
    ISIN: DE0005570808

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 3,81 auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 157,29 Mio..




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