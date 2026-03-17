Instone Real Estate: Nachfrage erholt sich, Wachstum im Q4 beschleunigt
Trotz rückläufiger Umsätze 2025 überzeugt das Unternehmen mit Rekordverkäufen, starker Marge, solider Bilanz und zuversichtlichem Ausblick ab 2026.
Foto: LO-DESIGN - unsplash
- Bereinigte Umsatzerlöse 2025: 504,4 Mio. € (2024: 527,2 Mio.€); bereinigte Rohergebnismarge branchenführend bei 23,8 % (2024: 22,6 %).
- Verkäufe 2025: 502,3 Mio. € (2024: 330,2 Mio.€) — deutliche Nachfragestärkung, Einzelvertrieb an private Kapitalanleger verdoppelt auf ~299,5 Mio. €, Schlussquartal besonders dynamisch.
- Finanzergebnis 2025: bereinigtes Ergebnis nach Steuern 31,6 Mio. € (2024: 36,9 Mio.), bereinigtes EBIT 51,1 Mio. €; Unternehmen erwartet Gewinnwachstum ab 2026.
- Dividende: Vorstand/Aufsichtsrat schlagen 0,43 € je Aktie für 2025 vor; dieses Niveau soll in den nächsten Jahren nicht unterschritten werden und mittelfristig mit Gewinnen steigen.
- Starke Bilanz und Liquidität: Loan-to-Cost 11,9 %, Nettoverschuldung/bereinigtes EBITDA 2,8x, frei verfügbare Barmittel ~250 Mio. €, ungenutzte Kreditlinien ~190 Mio. €; Ankäufe von Grundstücken mit GDV ~1,2 Mrd. € stärken Wachstumspotenzial.
- Ausblick 2026: erwartete Umsatzerlöse 550–600 Mio. €, Verkäufe 650–750 Mio. €, bereinigtes Ergebnis nach Steuern 35–40 Mio. €; Prognose setzt begrenzten Einfluss des Nahost-Konflikts voraus.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei Instone Real Estate Group ist am 17.03.2026.
Der Kurs von Instone Real Estate Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,5950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,02 % im Plus.
+2,02 %
-6,77 %
-15,41 %
+9,09 %
-3,67 %
+1,33 %
-66,33 %
-60,66 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte